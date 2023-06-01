桑田佳祐（70）が出演するカンロの新CMが1日からオンエアされる。

カンロあめやピュレグミでおなじみのカンロは昨年末、「ああなたへとどく、ひとつぶを。」というメッセージ映像に桑田の楽曲「明日へのマーチ」を起用した。そのプロジェクトの新映像として解禁されたCM「Sweetな未来へ！！」に桑田本人が出演し、自ら作詞作曲を務めたカンロのイメージソングを熱唱している。

当初は1曲提供の予定だったが、桑田のサプライズで演歌、ディスコ、ロック、アカペラの4種を提供。それを受けてCM映像も「みたらし慕情／演歌編」「飴とミラーボール／ディスコ・ヴァージョン」「飴ちゃんマン／ロック編」「聖なるカンロ飴／ドゥーワップ・ヴァージョン」の4種が制作された。カラオケ喫茶でエキストラの前で桑田が楽曲披露する模様を、あえてスマートフォンで撮影し、臨場感と親近感あふれる映像に仕上がった。

書き下ろした4曲はすべて、6月24日発売のシングル「人誑し／ひとたらし」に収録されることも決まった。桑田は7月から全国アリーナツアー「桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ」が控えている。