エディフィス恵比寿店がオープン、注目ブランドPOPUPのほかスカーフの限定配付も

「エディフィス（EDIFICE）」が、アトレ恵比寿4階に新店舗「エディフィス恵比寿店」をオープンした。

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同店ではオープンに合わせて、ポップアップを開催。イギリスのストリートカルチャー由来のモチーフをシルバーやゴールドで表現するロンドン発のジュエリーブランド「バニー（BUNNY）」や、眼鏡の名産地 福井県鯖江市でハンドメイドのセルロイドフレームを製作する「カーニー（kearny）」、ミニマルなデザインで実用性を追求する日本発のバッグブランド「モノリス（MONOLITH）」が出店する。モノリスでは、期間中に代表シリーズ「PRO」のアイテムを購入すると、先着でロゴトートを配付する。

ショッパーのデザインも、ホワイトを基調にロゴとハンドルにブランドカラーのネイビーを配したものに刷新。そのほかノベルティとして限定デザインのシルクスカーフを用意し、5万円以上の購入者に先着順で進呈する。

■エディフィス恵比寿店

所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿 本館4F

営業時間：10:00〜20:00