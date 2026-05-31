日本vsアイスランド 試合後の森保一監督会見要旨
[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]
日本代表は31日、国立競技場でキリンチャレンジカップを行い、アイスランド代表に1-0で勝利した。相手の固い守りをこじ開けらない時間が続いたが、後半42分にFW小川航基が劇的な決勝ゴール。62212人が集まった壮行試合でなんとか勝ち切った。
以下、試合後の森保一監督会見要旨
●森保一監督
「欧州でプレーしている選手が代表チームに多い中、オフを挟んで1週間の準備期間だったり、そのままスライドしてきてキャンプに合流してくれたり、Jリーグの選手たちもずっと百年構想リーグを戦ってきて、コンディション調整が難しい中、選手たちが日々、自分のコンディションを上げながら、かつ限られた時間の中で戦術を共有し、ミーティングでコーチから与えられる情報や、トレーニングの中での役割等々を理解しながら、他の選手と戦術共有をして、与えられた時間の中で最高の準備をしてくれたかなと思う。
アイスランドもいいチームで、タフな試合だった。なかなかこじ開けるのが難しく、時折相手のカウンターであったり、押し込まれる場面もあり、ピンチもあったが、こういう難しい試合の中、無失点に抑えながら、かつ攻撃に移っていくということ、得点を奪うことを忘れず、焦れずに戦えた。W杯に向けてこういう試合もあると思うので、自分たちが崩れず、最後に得点を奪い、勝ちに持っていくというW杯前の良い予行演習になったかなと思う。
今日は11人の交代枠を使ったが、その中でもシステムを変えたりして戦う中、チームが崩れすに戦えたのは全体の戦術理解という意味で、我々がこれまでやってきたことを選手も理解してくれて、試合を全うし、勝つことができたので収穫だったかなと思う。ただ、W杯についてはまだまだ上げていかないといけない部分もあるので、コンディション、戦術の部分で、与えられた時間の中で準備をしてW杯に向かいたい」
―遠藤と冨安のプレーについての評価は。
「2人とも今できるプレーという部分ではしっかりパフォーマンスを見せてくれたと思うが、彼らが持っている最高のプレーからすれば、まだまだ上げていけるところもあると感じた。残りの期間、今日の試合でかなりコンディションは上がっていくと思うので、W杯に向けてさらに彼らのコンディションも上げていけるようにチームでサポートしていきたい」
―攻守の切り替えの部分で手応えは。
「選手たちは及第点と言えるプレーを見せてくれたと思う。ただ、彼らの最高のプレーからすれば、もっともっと攻守の切り替えを早くして戦えると思う。今週、暑い中でトレーニングして、選手たちも疲労が来ていたと思う。今日も湿度があって、欧州から戻ってきた選手にとってはかなりきつい試合だったと思う。Jリーグでプレーしている選手たちも気温と湿度が上がってきている中、彼らの100%はまだまだ出ていなかったかなと思う」
―左シャドーで伊東純也、中村敬斗、後藤啓介をテストしたと思うが、手応えは。
「完成度からすれば、まだまだ足りないところはあると思うが、テストとしては間違いなく今後につながる良いテストができたと思っている。トレーニングで形の練習をするだけでなく、対戦相手とのプレー機会の中で選手たちはかなり感覚的に手応えをつかんでいると思うので、これからさらに上げていけると思う。今日、左シャドーでプレーしてもらった3人と周りのコンビネーションはW杯に向けて上がっていくと思うし、我々の戦術の選択肢としては間違いなく手応えをつかめて、増やせたかなと思う」
―4年前のW杯直前のカナダ戦は終了間際に失点して敗れたが、今日は終了間際の得点で勝った。手応えを持って臨めるのでは。
「勝てたということと、我々が試す部分でチャレンジした形が一つ結果になったのは、チームとして大きな自信と、さらなるレベルアップに向けての勇気を持てるようになったかなと思う。ただ、これがW杯ですべてできるかどうかは分からない。親善試合で勝ったからと言って、W杯での勝利が約束されているわけではない。一つチームとして積み上げの自信になったことはポジティブに捉えながらも、W杯では別の戦いがあるということはしっかり切り替えていきたいし、有頂天にならないようにしないといけない」
―遠藤は45分での交代となったが、理由は。
「遠藤についてだが、多少足に違和感を覚えたということで大事を取って代えた。次に向けてコンディションを上げていけるようにということで、ドクターとも相談して前半で代えた」
―初戦まで2週間あるが、その間に練習試合をやらない理由は。
「W杯初戦前のトレーニングマッチについては、フィジカルコーチらコーチングスタッフのミーティングで何度もやり取りをしたが、、フィジカルコーチはこれまでのコンディションの作り方に、さらにW杯に向けてU-19の選手たちとトレーニングをする機会をしっかり作れば、コンディション的に問題ないということで提案を受け、練習試合、親善試合はシニアのチームとはしないということで決めた。それがベストということで、何度も私も聞き返したし、議論したが、ベストの選択としてU-19とのゲームができれば良い状態でW杯に挑めるということで決めた」
―新ルールについての印象は。
「我々は新ルールについて準備したことで痛手にはならなかったが、ゴールキックのときにまだみんなが構えてなくて、準備ができてなく、ロングキックをしないといけない状況もあった。与えられた時間、カウントダウンの中で、時間がなくなったときにどういう選択をするかという準備はもっとしないといけないかなと感じた。ただ、早くやることに関しては、我々にとってメリットがあることかなと思う。相手も自分たちもきつい中、そこでひと踏ん張り早く続けられるのは日本人のほうができるのかなと思う。選手たちは新ルール対応の部分は問題なく遂行してくれたと思う。我々が得点を決めたとき、アイスランドは一人少ない状態だったと思うが、ああいうことが交代時であったり、ケガからピッチに戻るときにこれまでのようにすぐタイミングよく戻れるということではなくなるので、気を付けて、防げるものは相手のチャンスになることがないように、新ルールの中で対応していかないといけないかなと思っている」
―飲水タイムの使い方について。
「3分間の時間の中で伝えるべきポイントをしっかり整理して、選手たちに伝えないといけない。口頭で伝えられるものは口頭で伝える。後半に関してはホワイトボードを使って、ちょうどいろんな変更点を話したので、可視化して、みんなが共有できるようにする等々、我々は準備していた。あの時間の中で共有すべきことが明確に伝わるようにしないといけないかなと思っている。選手のコミュニケーションについても、3分間は割と時間があるので、いろんなことを修正できる時間になると思う。我々コーチ陣が伝えるべきことを整理することと、選手たちのコミュニケーションも建設的に修正できるように促していく等々、時間をうまく使えるかどうかで勝敗の部分に大きく響いてくると感じたので、しっかり準備していきたい」
(取材・文 西山紘平)
日本代表は31日、国立競技場でキリンチャレンジカップを行い、アイスランド代表に1-0で勝利した。相手の固い守りをこじ開けらない時間が続いたが、後半42分にFW小川航基が劇的な決勝ゴール。62212人が集まった壮行試合でなんとか勝ち切った。
以下、試合後の森保一監督会見要旨
●森保一監督
「欧州でプレーしている選手が代表チームに多い中、オフを挟んで1週間の準備期間だったり、そのままスライドしてきてキャンプに合流してくれたり、Jリーグの選手たちもずっと百年構想リーグを戦ってきて、コンディション調整が難しい中、選手たちが日々、自分のコンディションを上げながら、かつ限られた時間の中で戦術を共有し、ミーティングでコーチから与えられる情報や、トレーニングの中での役割等々を理解しながら、他の選手と戦術共有をして、与えられた時間の中で最高の準備をしてくれたかなと思う。
今日は11人の交代枠を使ったが、その中でもシステムを変えたりして戦う中、チームが崩れすに戦えたのは全体の戦術理解という意味で、我々がこれまでやってきたことを選手も理解してくれて、試合を全うし、勝つことができたので収穫だったかなと思う。ただ、W杯についてはまだまだ上げていかないといけない部分もあるので、コンディション、戦術の部分で、与えられた時間の中で準備をしてW杯に向かいたい」
―遠藤と冨安のプレーについての評価は。
「2人とも今できるプレーという部分ではしっかりパフォーマンスを見せてくれたと思うが、彼らが持っている最高のプレーからすれば、まだまだ上げていけるところもあると感じた。残りの期間、今日の試合でかなりコンディションは上がっていくと思うので、W杯に向けてさらに彼らのコンディションも上げていけるようにチームでサポートしていきたい」
―攻守の切り替えの部分で手応えは。
「選手たちは及第点と言えるプレーを見せてくれたと思う。ただ、彼らの最高のプレーからすれば、もっともっと攻守の切り替えを早くして戦えると思う。今週、暑い中でトレーニングして、選手たちも疲労が来ていたと思う。今日も湿度があって、欧州から戻ってきた選手にとってはかなりきつい試合だったと思う。Jリーグでプレーしている選手たちも気温と湿度が上がってきている中、彼らの100%はまだまだ出ていなかったかなと思う」
―左シャドーで伊東純也、中村敬斗、後藤啓介をテストしたと思うが、手応えは。
「完成度からすれば、まだまだ足りないところはあると思うが、テストとしては間違いなく今後につながる良いテストができたと思っている。トレーニングで形の練習をするだけでなく、対戦相手とのプレー機会の中で選手たちはかなり感覚的に手応えをつかんでいると思うので、これからさらに上げていけると思う。今日、左シャドーでプレーしてもらった3人と周りのコンビネーションはW杯に向けて上がっていくと思うし、我々の戦術の選択肢としては間違いなく手応えをつかめて、増やせたかなと思う」
―4年前のW杯直前のカナダ戦は終了間際に失点して敗れたが、今日は終了間際の得点で勝った。手応えを持って臨めるのでは。
「勝てたということと、我々が試す部分でチャレンジした形が一つ結果になったのは、チームとして大きな自信と、さらなるレベルアップに向けての勇気を持てるようになったかなと思う。ただ、これがW杯ですべてできるかどうかは分からない。親善試合で勝ったからと言って、W杯での勝利が約束されているわけではない。一つチームとして積み上げの自信になったことはポジティブに捉えながらも、W杯では別の戦いがあるということはしっかり切り替えていきたいし、有頂天にならないようにしないといけない」
―遠藤は45分での交代となったが、理由は。
「遠藤についてだが、多少足に違和感を覚えたということで大事を取って代えた。次に向けてコンディションを上げていけるようにということで、ドクターとも相談して前半で代えた」
―初戦まで2週間あるが、その間に練習試合をやらない理由は。
「W杯初戦前のトレーニングマッチについては、フィジカルコーチらコーチングスタッフのミーティングで何度もやり取りをしたが、、フィジカルコーチはこれまでのコンディションの作り方に、さらにW杯に向けてU-19の選手たちとトレーニングをする機会をしっかり作れば、コンディション的に問題ないということで提案を受け、練習試合、親善試合はシニアのチームとはしないということで決めた。それがベストということで、何度も私も聞き返したし、議論したが、ベストの選択としてU-19とのゲームができれば良い状態でW杯に挑めるということで決めた」
―新ルールについての印象は。
「我々は新ルールについて準備したことで痛手にはならなかったが、ゴールキックのときにまだみんなが構えてなくて、準備ができてなく、ロングキックをしないといけない状況もあった。与えられた時間、カウントダウンの中で、時間がなくなったときにどういう選択をするかという準備はもっとしないといけないかなと感じた。ただ、早くやることに関しては、我々にとってメリットがあることかなと思う。相手も自分たちもきつい中、そこでひと踏ん張り早く続けられるのは日本人のほうができるのかなと思う。選手たちは新ルール対応の部分は問題なく遂行してくれたと思う。我々が得点を決めたとき、アイスランドは一人少ない状態だったと思うが、ああいうことが交代時であったり、ケガからピッチに戻るときにこれまでのようにすぐタイミングよく戻れるということではなくなるので、気を付けて、防げるものは相手のチャンスになることがないように、新ルールの中で対応していかないといけないかなと思っている」
―飲水タイムの使い方について。
「3分間の時間の中で伝えるべきポイントをしっかり整理して、選手たちに伝えないといけない。口頭で伝えられるものは口頭で伝える。後半に関してはホワイトボードを使って、ちょうどいろんな変更点を話したので、可視化して、みんなが共有できるようにする等々、我々は準備していた。あの時間の中で共有すべきことが明確に伝わるようにしないといけないかなと思っている。選手のコミュニケーションについても、3分間は割と時間があるので、いろんなことを修正できる時間になると思う。我々コーチ陣が伝えるべきことを整理することと、選手たちのコミュニケーションも建設的に修正できるように促していく等々、時間をうまく使えるかどうかで勝敗の部分に大きく響いてくると感じたので、しっかり準備していきたい」
(取材・文 西山紘平)