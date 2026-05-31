◇ア・リーグ ホワイトソックス7―1タイガース（2026年5月30日 シカゴ）

ホワイトソックスは30日（日本時間31日）、村上宗隆内野手（26）が右太腿裏の肉離れで負傷者リストに入ったと発表した。ウィル・ベナブル監督は筋肉の「部分損傷」に当たる「グレード2」だと説明し、「復帰まで4〜6週間になる見込み」と明かした。

故障発生から初めて取材対応した村上は「めちゃくちゃ悔しい。凄く残念ですけど、やってしまったことはしょうがない。前を向いて少しでも成長して帰ってこられるように頑張りたい」と話した。

29日のタイガース戦で走塁の際に痛め、途中交代していた。「全力で走ったけど、痛みが走った」と振り返った村上。MRI検査の結果は本人の予想以上に悪かった。「グレード2」の肉離れは復帰まで1〜2カ月程度を要するのが通常で、長いリハビリに入る。

今季ヤクルトから大リーグに移籍し、ここまで57試合に出場してリーグトップタイの20本塁打をマーク。打率・240、41打点で、ア・リーグ中地区2位につけるチームの原動力となっていた。今後もチームに同行する予定。この日も患部にアイシングを施して、ダグアウトから声を出してチームを応援した。

ベナブル監督は「彼はフィールド内外でチームに大きな影響を与える存在」と離脱の痛手を口にし、村上は「100％で戻って、いいプレーができるように頑張りたい」と前を向いた。（杉浦大介通信員）