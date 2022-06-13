◇交流戦 阪神2―4ロッテ（2026年5月31日 ZOZOマリン）

ヒーローになれる場面は最後に訪れた。阪神は2点を追う9回1死から立石、高寺の連打で一、二塁の好機が生まれる。ここで来日初先発のディベイニーが打席へ。虎党の期待はMAXに達したものの、カウント0―2からの横山のシンカーにバットは空を切った。

「負けてしまったことが、今日一番の問題だったかな、と思います」

悔しさを胸にしまいこみ、助っ人は振り返った。3回の第1打席こそ四球で出塁し、同点のホームを踏むも、4回2死一、二塁の好機でも遊ゴロ。四球以外は3打席無安打に終わり、「7番・DH」の起用に満点回答を出せなかった。

パ・リーグ本拠地の交流戦では、DHの使い方がポイント。ロッテ3連戦では、第1戦の福島、第2戦の嶋村、代打のディベイニー、そして第3戦と12打席無安打（3四球）に終わった。ノーヒットは、12球団で唯一。どうしても打線の爆発力に欠ける。

「自分では、すごくいい感覚で打席に入れているので、次の機会ではしっかり準備して臨みたい」

D砲は雪辱を誓った。9日からソフトバンク、オリックスとビジター6連戦が待つ。鍵を握るDHで、救世主降臨が待たれる。