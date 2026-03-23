ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの中務裕太が３１日、都内で行われた映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（アントワーン・フークア監督、６月１２日公開）のイベントにフィギュアスケート元世界女王の浅田真央さんと出席した。

マイケル・ジャクソン（享年５０）の軌跡を描いた同作に合わせ、マイケルについてのトークセッションとダンスセッションも開催。マイケルの印象について問われると、中務は「神です。説明するのもおこがましいくらいの存在というか、本当に生きている間に会いたかったなっていうのは今でも思います。『一番会いたい人は？』って聞かれたら『マイケル・ジャクソンかな』って、即答できるくらいです」と興奮気味に話した。

同じアーティストとして尊敬している点について「イヤモニをつけずにスタジアムで一気にズレもなく歌うスキルだったり、ダンスの音ハメだったり音を大切にしている感覚がすごく素敵だなって（思う）。ダンサーですけど、学ぶことがたくさんあるなと思います」とステージに立つ人間だからこそ分かるすごさを熱弁した。

ダンスセッションでは、１２６人のキッズダンサーと名曲「今夜はビート・イット」のスペシャルダンスを披露。この日、東京ドームでは嵐のラストライブが開催されたことから、ＭＣが「ＭＪ（松本潤のあだ名）旋風が湧き起こっていますが、こちらもＭＪの嵐を巻き起こしましょう」と呼びかけると、中務も「こっちもＭＪで（頑張りましょう）！」と気合を入れていた。