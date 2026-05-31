ウルグアイ代表、W杯に臨むメンバー26名を発表！ バルベルデやヌニェスらが順当選出…39歳FWスアレスは選外に
ウルグアイサッカー協会（AUF）は31日、FIFAワールドカップ2026本大会に向けて、同国代表メンバー26名を発表した。
FIFAワールドカップ2026南米予選をアルゼンチン代表、エクアドル代表、コロンビア代表に次ぐ4位で突破したウルグアイ代表。本大会ではグループＨに入り、現地時間6月15日にサウジアラビア代表、同21日にカーボベルデ代表、同26日にスペイン代表と対戦する。
マルセロ・ビエルサ監督の下、通算15回目のW杯に出場するメンバーには、DFロナルド・アラウホ（バルセロナ／スペイン）、DFホセ・マリア・ヒメネス（アトレティコ・マドリード／スペイン）、MFロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム・ホットスパー／イングランド）、MFフェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード／スペイン）、FWダルウィン・ヌニェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）ら主力選手が順当に選出された。なお、2024年9月を最後に代表から遠ざかっている39歳のルイス・スアレス（インテル・マイアミ／アメリカ）は選外となっている。
ウルグアイ代表のメンバー26名は以下の通り。
▼GK
セルヒオ・ロシェ（インテルナシオナル／ブラジル）
フェルナンド・ムスレラ（エストゥディアンテス／アルゼンチン）
サンティアゴ・メレ（モンテレイ／メキシコ）
▼DF
ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ／ブラジル）
ロナルド・アラウホ（バルセロナ／スペイン）
ホセ・マリア・ヒメネス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
サンティ・ブエノ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
セバスティアン・カセレス（クラブ・アメリカ／メキシコ）
マティアス・オリベラ（ナポリ／イタリア）
ホアキン・ピケレス（パルメイラス／ブラジル）
マティアス・ビーニャ（リーベル・プレート／アルゼンチン）
▼MF
マヌエル・ウガルテ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
エミリアーノ・マルティネス（パルメイラス／ブラジル）
ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード／スペイン）
アグスティン・カノッビオ（フルミネンセ／ブラジル）
フアン・マヌエル・サナブリア（レアル・ソルトレイク／アメリカ）
ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ／ブラジル）
ニコラス・デ・ラ・クルス（フラメンゴ／ブラジル）
ロドリゴ・サラサール（ブラガ／ポルトガル）
ファクンド・ペリストリ（パナシナイコス／ギリシャ）
マクシミリアーノ・アラウホ（スポルティング／ポルトガル）
ブライアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ／メキシコ）
▼FW
ロドリゴ・アギーレ（UANLティグレス／メキシコ）
フェデリコ・ビニャス（オビエド／スペイン）
ダルウィン・ヌニェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
FIFAワールドカップ2026南米予選をアルゼンチン代表、エクアドル代表、コロンビア代表に次ぐ4位で突破したウルグアイ代表。本大会ではグループＨに入り、現地時間6月15日にサウジアラビア代表、同21日にカーボベルデ代表、同26日にスペイン代表と対戦する。
ウルグアイ代表のメンバー26名は以下の通り。
▼GK
セルヒオ・ロシェ（インテルナシオナル／ブラジル）
フェルナンド・ムスレラ（エストゥディアンテス／アルゼンチン）
サンティアゴ・メレ（モンテレイ／メキシコ）
▼DF
ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ／ブラジル）
ロナルド・アラウホ（バルセロナ／スペイン）
ホセ・マリア・ヒメネス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
サンティ・ブエノ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
セバスティアン・カセレス（クラブ・アメリカ／メキシコ）
マティアス・オリベラ（ナポリ／イタリア）
ホアキン・ピケレス（パルメイラス／ブラジル）
マティアス・ビーニャ（リーベル・プレート／アルゼンチン）
▼MF
マヌエル・ウガルテ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
エミリアーノ・マルティネス（パルメイラス／ブラジル）
ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード／スペイン）
アグスティン・カノッビオ（フルミネンセ／ブラジル）
フアン・マヌエル・サナブリア（レアル・ソルトレイク／アメリカ）
ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ／ブラジル）
ニコラス・デ・ラ・クルス（フラメンゴ／ブラジル）
ロドリゴ・サラサール（ブラガ／ポルトガル）
ファクンド・ペリストリ（パナシナイコス／ギリシャ）
マクシミリアーノ・アラウホ（スポルティング／ポルトガル）
ブライアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ／メキシコ）
▼FW
ロドリゴ・アギーレ（UANLティグレス／メキシコ）
フェデリコ・ビニャス（オビエド／スペイン）
ダルウィン・ヌニェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）