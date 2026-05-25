◆第１８６回ジョッケクルブ賞（フランスダービー）・仏Ｇ１（５月３１日、仏国・シャンティイ競馬場・芝２１００メートル、良）

フランス競馬で３歳頂点を決める伝統のレースが１６頭立てで行われた。ライアン・ムーア騎手が騎乗した１番人気のコンスティテューションリバー（牡３歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎・父ウートンバセット）が、４連勝でＧ１初制覇となった。勝ちタイムは２分３秒５２。

約１０分遅れのスタートとなり、コンスティテューションリバーは外枠から先行集団に食らいつく。最後の直線では内で粘るホークマウンテンと、モントリオールをかわし、３／４馬身差をつけて先頭でゴールに飛び込んだ。ムーア騎手、Ａオブライエン調教師のコンビは昨年のカミーユピサロに続く、２年連続の勝利となった。

同馬は昨年７月にデビュー２戦目で初勝利を飾ると、去年８月の愛フューチュリティＳ・Ｇ２（愛国・カラ競馬場、芝１４００メートル）で逃げ切って重賞初勝利。今年５月に始動戦のディーＳ・リステッド（英国・チェスター競馬場、芝２１００メートル）で７馬身差の圧勝をし、今回の仏ダービーに臨んでいた。

大手ブックメーカーのウィリアムヒルはレース後、凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、芝２４００メートル・パリロンシャン競馬場）のオッズを更新。コンスティテューションリバーは１５倍で２番人気タイだったが、１３倍で単独２番人気に浮上した。１番人気は昨年の凱旋門賞馬のダリズで３・５倍となっている。

２番人気のホークマウンテン（クリストフ・スミヨン騎手）が２着。その頭差で３着には１２番人気のモントリオール（ウェイン・ローダン騎手）。３頭出しのＡオブライエン調教師が上位３頭を占める結果となった。

また、昨年の凱旋門賞馬ダリズの半弟で、２戦目で仏ダービーに挑戦した２番人気のダリズアン（ミカエル・バルザローナ騎手）は７着に敗れた。

同レースの総賞金は１５０万ユーロ（約２億７６２４万円）で、１着賞金は８５万７１００ユーロ（約１億５７８４万円）。