日本代表が３１日、国際親善試合アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に１―０で勝利。森保一監督は試合後の会見でケガ明けのＭＦ遠藤航（リバプール）とＤＦ冨安健洋（アヤックス）のプレーに言及した。

遠藤は２０２５年１１月のボリビア戦以来、半年ぶりに出場。前半１４分にはピッチを退くＤＦ吉田麻也（ＬＡギャラクシー）からキャプテンマークを受け取った。

冨安は２０２４年６月のシリア戦以来、２年ぶりの出場だったが、安定したプレーで日本のクリーンシートに貢献した。

指揮官は「２人とも今できるプレーはしっかりパフォーマンスしていた」と評価。その一方で、「彼らが持っている最高のプレーからすればまだまだ上げていける」と、さらなる復調を期待した。

３０日の練習後に「９０分やるつもり」と語っていた遠藤を前半だけで交代させた。この理由については「多少足に違和感を覚えたということで大事を取って代えた。次に向けて上げていけるようにドクターと相談して交代となった」と説明した。２月に左足首を手術し、今日が３か月ぶりの実戦復帰だっただけにコンディション面が心配される。

指揮官は「コンディションや戦術の部分をしっかり準備してＷ杯を迎えたい」と先を見据えた。