【今が旬！】食欲がない日にもお薦め『冬瓜と鶏ひきの中華煮』優しいうま味がジュワ〜ッ

今が旬の冬瓜を、フライパンでぱぱっと絶品おかずに。 鶏ひき肉と合わせればうまみたっぷり。短時間でもしっかり味がしみ込み、思わずれんげが止まらなくなるおいしさです。

やさしい味わいだから、食欲がない日にもおすすめ。口に入れた瞬間のとろとろ感……たまりません！

『冬瓜と鶏ひきの中華風煮』のレシピ

材料（2人分）

鶏ももひき肉……150g

冬瓜……1/8個（約350g）

鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1/2

片栗粉……小さじ1

ごま油……大さじ1

酒……大さじ1

しょうゆ……小さじ1

塩……少々

作り方

（1）下準備する

・冬瓜はスプーンでわたと種を取って横に幅1cmに切り、大きければ長さ5〜6cmに切ってから、皮を厚めにむく。水に2〜3分さらし、ざるに上げて水けをきる。

・片栗粉、水小さじ1を混ぜ、水溶き片栗粉を作る。

（2）炒めて煮る

フライパンにごま油を中火で熱し、ひき肉を炒める。肉の色が変わったら、水1カップ、鶏ガラスープの素を加え、再び煮立ったら、冬瓜、酒、しょうゆ、塩を加え、落としぶた※をして10分ほど煮る。強めの中火にし、水溶き片栗粉をもう一度混ぜて回し入れ、大きく混ぜてとろみをつける。

※オーブン用シートをフライパンの直径よりもひとまわり小さめの円形に切り、中央に直径2cmくらいの穴をあけたもの。

とろっとろの冬瓜に、鶏のうまみがじんわり。フライパンひとつで手軽に作れるので、ぜひ旬のうちに楽しんで。

武蔵 裕子ムサシ ユウコ 料理家 両親と双子の息子の３世代の食卓を長年切り盛りしてきた経験から、合理的で健康的、時短、簡単でありながらおいしい料理を提案。15年以上にわたり、魚焼きグリルの調理の幅広さに注目し研究を重ねてきた。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2025年7月17日号より）