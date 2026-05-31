◇サッカー日本代表壮行試合 日本ーアイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日、国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦し、1―0で勝利。後半42分、途中出場のFW小川航基（28＝NECナイメヘン）が決勝ゴールを決めた。昨年10月のブラジル戦から6連勝を飾り、森保監督が就任した18年以降の欧州勢との対戦成績を通算8勝1分け（1PK負けは引き分け扱い）と“不敗”を継続。6月開幕のW杯北中米大会に向け弾みをつけた。

日本人初のサッカーW杯5大会連続メンバー入りを果たしたDF長友佑都（39＝FC東京）は後半開始から途中出場し、昨年9月9日の国際親善試合・米国戦（コロンバス）以来の国際Aマッチ出場を果たした。39歳261日での国際Aマッチ出場は39歳82日の川島永嗣を上回り、40歳106日の川本泰三に次ぐ歴代年長2位記録となった。

後半6分には左サイドでボールを受けてバックパスしたが相手選手に奪われてピンチを招く場面も。同10分にはペナルティーエリア内から右足でボレーシュートを放った。同38分には交代するMF久保建英からキャプテンマークを託された。

試合後にDAZNのYouTubeチャンネルに投稿されたショート動画では、約3年半ぶりの招集となったDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）とともにインタビューに登場。吉田は試合前の国歌斉唱で感極まった表情を見せたが「泣いてない！泣いてない、泣いてない」と必死に否定。長友が「泣いてたやろ。俺とハグする時泣いてたやん。気のせいか」と突っ込むと、吉田は「すぐ泣いちゃうから、俺…」と笑っていた。