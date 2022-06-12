立ち技格闘技「K―1」は31日、後楽園ホールで「K―1 REVENGE」を行った。メインのK―1クルーザー級3分3R延長1Rはマハムード・サッタリ（35＝イラン・TEAM大和魂）がアスラン・コシエフ（20＝カザフスタン）に判定勝ちした。

1Rからサッタリはローキックなどでコシエフを削る。終盤にはコシエフも前に出て左右の打撃でサッタリを追い込む。2Rはサッタリは右のカーフ蹴り、コシエフは左のパンチなどで追い込む。最終Rはともに警戒して、前に出れず。判定は3―0で勝利した。

勝利したサッタリは「すぐにでも試合がしたい。試合はとくにダメージがなくて、忍耐強くできて試合はまずまずだったなと思う」と言いながらも、やや不満顔。2Rへの攻撃は「2R終盤はいい感触で3Rで落ちた。2Rはいい感じに動けた」と話す。勝利には「パフォーマンスに納得していないが、作戦通りにできたいし、勝つことができてよかった」とホッとしていた。「どこでも誰でもいい、今年ベルトを獲りたい。いい試合を見せたい」とベルト獲得を目指すことを誓う。

友人の朝倉海もUFCで初勝利を挙げた。「海も勝って力になった。試合前に話して力になった。お互い勝ってよかった」と笑顔だった。