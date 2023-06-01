【星のカービィ DOT STYLE キーホルダー】 6月中旬 発売予定 価格：1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「星のカービィ DOT STYLE キーホルダー」を6月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、「星のカービィ」のドットアートを使用したキーホルダー。ドットならではのカクカクとした形状をしっかり出すことのできるABS製で、段差を作り立体的に表現している。彩色はUVプリントで、アートの雰囲気も損なうことなく再現。ドット時代のタイトル「星のカービィ 夢の泉の物語」のロゴタグが付属する。ボールチェーン付きで、カバンなどの好きなところに着けて楽しめる。本体サイズは約30～55mm。

カービィ（ノーマル）

カービィ（やられ）

カービィ（ホバリング）

カービィ（ワープスター）

カービィ（たいほう）

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

(C) 1993 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo

