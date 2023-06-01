【F-15J/DJ イーグル“航空自衛隊”】 6月1日 出荷開始 価格：6,160円

ハセガワは6月1日に、1/48スケールプラモデル「F-15J/DJ イーグル“航空自衛隊”」再販分の出荷を開始する。価格は6,160円。

本商品は、航空自衛隊の主力要撃戦闘機「F-15J/DJ イーグル」を、1/48スケールでプラモデル化したもの。

導入当初の航空自衛隊のF-15Jは、基本的にアメリカ空軍のF-15Cブロック26に相当する機体で、一部航空自衛隊独自の改修を行なっていた。これは、自衛隊独自の自動警戒管制組織（バッジ・システム）とE-2C早期警戒機からの要撃管制を受ける高速データ装置（J/ASW-10データリンクシステム）の追加と、垂直尾翼の先端のアンテナをマスバランスに変更したのが主な改修点となっている。

キット発売当初のF-15Jは、アメリカ空軍と同様、多段階改良計画（MSIP）を行なっており、年々装備品が改良追加装備されている。新たにアンテナが追加されるなど、外観上でも変化がみられる。この他、国産の空対空ミサイルAAM-3を搭載できる機体も改修中となっている。

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※発売日は流通により前後する場合があります。