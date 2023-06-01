【機動戦士Gundam GQuuuuuuX グミ（ジークアクスグミ）】 6月1日 発売 価格：385円

バンダイは、食玩「機動戦士Gundam GQuuuuuuX グミ（ジークアクスグミ）」を6月1日に発売する。価格は385円。

本商品はTVアニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」に登場するモビルスーツ全9種（うちレア1種）のPVC製フィギュアと、グミキャンディがセットになった食玩。グミは「ポメラニアンズ」のマークとハロがかたどられている。

ラインナップは「GQuuuuuuX（ジークアクス）」、「赤いガンダム」、「GFreD（ジフレド）」、「エグザベ専用ギャン」、「キケロガ[MS形態]（GQ）」、「サイコ・ガンダム（GQ）」、「ゲルググ スガイ機（GQ）」、「シャア専用ザク（GQ）」、「GQuuuuuuX エンディミオンユニット覚醒時」となっており、サイズは「サイコ・ガンダム」が約52mmで、その他は約47mm。また「GQuuuuuuX エンディミオンユニット覚醒時」はレアとなっている。

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。