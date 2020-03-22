立ち技格闘技「K―1」は31日、後楽園ホールで「K―1 REVENGE」を行った。

プロ雀士の岡田彩佳がメインでスペシャルラウンドガールを務めた。本来ならK―1ワールドGPスーパー・フェザー級暫定王座決定戦でスペシャルラウンドガールを務める予定だったが、横山が1RでKO勝ちしたため、出番なし。その後の2試合も1R決着したため、メインにやっと登場。無事にリングで大役を務めた。

試合後に報道陣の取材に「初めて格闘技でラウンドガールをさせてもらって、間近で見る試合は迫力があって、たくさんられてよかったな」と笑顔。初のK―1の試合の印象は「負けた選手の悔しそうな表情は競技のプロとしてぐっと来た」と感動していた。

麻雀とK―1の共通点には「同じ四角いリングで戦っているのが一緒。勝負は一緒。メンタル大事だな」と振り返る。リングでは声援が飛んでいたことには「うれしかった」と笑う。この大会で役満に例えると「一瞬で終わったので地和ばっかりでしたね」と笑わせた。自らのウオーキングには「頭を残すようにしようとか、温かくて応援してくれて、ノリがいいな。ラウンドガールの画像を見てきた」という。点数をつけると「（満貫の）8000点ですね」と笑いを誘っていた。