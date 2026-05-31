日本ダービーでゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）に騎乗し、４着だった武豊騎手＝栗東・フリー＝のジョッキーカメラが５月３１日、ＹｏｕＴｕｂｅの「ＪＲＡ公式チャンネル」で公開された。

スタートを待つゲート内では、相棒に「お友達、お友達。練習と一緒やで」と、優しく声をかける光景も。ゴール後にはロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）で２冠に輝いた松山弘平騎手に「弘平、おめでとう」と声をかけていた。

競馬の祭典でもやはりＳＮＳ上で話題に上がったのは、レジェンドの騎乗技術。ラストの直線でメンバー最速３２秒８の豪脚で４着に食い込んだが、ファンは動きが少ないジョッキーカメラに注目。「やっぱ武さんの騎乗カメラは全然ブレないさすがレジェンド」「上がり３２・８でめちゃ早いのにこのブレなさは凄いわ」「武豊のジョッキーカメラだけ手ブレ補正効いてるよな」「やっぱりすごく綺麗な映像。今後もたくさん豊さんカメラ見たいな〜」と、絶賛のコメントが寄せられていた。