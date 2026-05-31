「国際親善試合、日本代表１−０アイスランド代表」（３１日、ＭＵＦＧ国立）

北中米３カ国Ｗ杯に向けた壮行試合として行われ、２月に左足甲を損傷し、人工靱帯を入れる手術を受けた遠藤航（リバプール）が先発出場し、前半の４５分間プレーした。「（前半の）半分やったというのは自分にとってすごく大事な時間だったし、チームとしては最後、１点取って勝ちきれたのは良かった」と上々の復帰戦を振り返った。

「本当はもうちょっとプレーしたかった」というが、足に少し違和感が出たという。

「オペした場所がおかしいというわけではなくて。何も心配してもらわなくても大丈夫」とした上で、「周りの環境が張りが出やすかったりとか、左右差がまだある感じなので」と、順調に回復している途上でのものと説明した。

これだけの長期間、ゲームから離れた経験はなかっただけに、「４５分やったのは自分にとっては大きな一歩。個人的にはポジティブというか、またこれで逆に足にいい負荷がかかったと思って、良くなっていくと思う」と前向きに捉えていた。