【テニス速報】 全仏オープン 第8日 アレハンドロ タビロ / ミゲル アンヘル レイエス バレラ vs アルトゥル レイモン / リュカ サンシェス
全仏オープン
大会期間：2026年5月26日～2026年6月6日
開催地：フランス パリ
コート：クレー（赤土）
結果：[アレハンドロ タビロ / ミゲル アンヘル レイエス バレラ] 2 - 1 [アルトゥル レイモン / リュカ サンシェス]
全仏オープン第8日がフランス パリで行われ、男子ダブルス2回戦で、アレハンドロ タビロ / ミゲル アンヘル レイエス バレラとアルトゥル レイモン / リュカ サンシェスが対戦した。
第1セットはアレハンドロ タビロ / ミゲル アンヘル レイエス バレラが7-6で先取。第2セットはアルトゥル レイモン / リュカ サンシェスが6-4で奪い返したが、第3セットはアレハンドロ タビロ / ミゲル アンヘル レイエス バレラが7-5で制し、アレハンドロ タビロ / ミゲル アンヘル レイエス バレラがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-01 00:02:05 更新