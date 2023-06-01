全仏オープン

大会期間：2026年5月26日～2026年6月6日

開催地：フランス パリ

コート：クレー（赤土）

結果：[アレハンドロ タビロ / ミゲル アンヘル レイエス バレラ] 2 - 1 [アルトゥル レイモン / リュカ サンシェス]

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全仏オープン第8日がフランス パリで行われ、男子ダブルス2回戦で、アレハンドロ タビロ / ミゲル アンヘル レイエス バレラとアルトゥル レイモン / リュカ サンシェスが対戦した。

第1セットはアレハンドロ タビロ / ミゲル アンヘル レイエス バレラが7-6で先取。第2セットはアルトゥル レイモン / リュカ サンシェスが6-4で奪い返したが、第3セットはアレハンドロ タビロ / ミゲル アンヘル レイエス バレラが7-5で制し、アレハンドロ タビロ / ミゲル アンヘル レイエス バレラがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-01 00:02:05 更新