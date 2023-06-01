『斉木楠雄のΨ難』放送10周年！第1期・2期OP映像が全4曲公開
アニメ『斉木楠雄のΨ難』放送10周年を記念して、第１期と第２期のノンクレジットオープニング映像がYouTubeのShoPro チャンネルで初公開された。
【動画】懐かしい！公開された『斉木楠雄のΨ難』第1期・2期OP映像
第１期のオープニングは、鳥束零太（CV.花江夏樹）が作中替え歌を披露したことも印象的な、花江夏樹の「青春は残酷じゃない」と、でんぱ組.inc の「最Ψ最好調！」。
第２期のオープニングは、海藤瞬の歌声が印象的な斉木ックラバー feat.斉木楠雄(CV:神谷浩史)、燃堂力(CV:小野大輔)、海藤瞬(CV:島崎信長)の「Ψレントプリズナー」とShiggy Jr. の「お手上げサイキクス」。全４曲のノンクレジットオープニング映像は、それぞれアニメ『斉木楠雄のΨ難』の世界観が詰まった映像となっている。
同作は、『週刊少年ジャンプ』で連載していた漫画が原作で、テレパシー、サイコキネシス、透視などが使用できる超能力者の高校生・斉木楠雄に、次々と災難が降りかかる…というストーリー。アニメ第1期が2016年7月から12月まで、第2期が18年1月から6月まで放送（完結編が12月）、17年に山崎賢人主演で実写映画化された。コミックスは累計900万部突破している。
【動画】懐かしい！公開された『斉木楠雄のΨ難』第1期・2期OP映像
第１期のオープニングは、鳥束零太（CV.花江夏樹）が作中替え歌を披露したことも印象的な、花江夏樹の「青春は残酷じゃない」と、でんぱ組.inc の「最Ψ最好調！」。
第２期のオープニングは、海藤瞬の歌声が印象的な斉木ックラバー feat.斉木楠雄(CV:神谷浩史)、燃堂力(CV:小野大輔)、海藤瞬(CV:島崎信長)の「Ψレントプリズナー」とShiggy Jr. の「お手上げサイキクス」。全４曲のノンクレジットオープニング映像は、それぞれアニメ『斉木楠雄のΨ難』の世界観が詰まった映像となっている。
同作は、『週刊少年ジャンプ』で連載していた漫画が原作で、テレパシー、サイコキネシス、透視などが使用できる超能力者の高校生・斉木楠雄に、次々と災難が降りかかる…というストーリー。アニメ第1期が2016年7月から12月まで、第2期が18年1月から6月まで放送（完結編が12月）、17年に山崎賢人主演で実写映画化された。コミックスは累計900万部突破している。
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