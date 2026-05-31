Ìó3¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤Ï¡ÈÂ¤Î°ãÏÂ´¶¡É¤Ç45Ê¬¤Î½Ð¾ì¤â¡Ä±óÆ£¹Ò¡Ö¥ª¥Ú¤·¤¿²Õ½ê¤¬²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔ¹Ô»î¹ç¡Ø¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2026¡Ù¤¬31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Ìó3¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿MF±óÆ£¹Ò¤¬¡¢µ×¡¹¤È¤Ê¤ë¥Ô¥Ã¥Á¤Î´¶¿¨¤È¡¢¼«¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥±¥¬¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯¼ÂÀï¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿±óÆ£¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÂåÉ½¹çÎ®¸å¤Î¹âÍÈ´¶¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£»î¹çÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂçÂÎ¤ªÃë¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃë¿²¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤â¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¥Ð¥¹°ÜÆ°¤ò´Þ¤á¤Æ¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡×¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¹¬Ê¡´¶¤ò²þ¤á¤Æ³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤âÁ°È¾¤Î45Ê¬´Ö¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¤¤¿±óÆ£¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤Î¸òÂå¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥ª¥Ú¡Ê¼ê½Ñ¡Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï²¿¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡×¤È¡¢¼ê½Ñ¤·¤¿²Õ½ê¤ÎºÆÈ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¼þ°Ï¤ò°ÂÅÈ¤µ¤»¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥ª¥Ú¤·¤¿²Õ½ê¤Î¡Ë¼þ¤ê¤¬·ë¶É¡¢Ä¥¤ê¤¬½Ð¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ÀÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡£Ä¥¤ê¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÁö¤ëºÝ¤ËÂ¿¾¯¤Îº¸±¦º¹¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥×¥ì¡¼¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£Ìó3¥«·îÈ¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤ÆÆ§¤ß½Ð¤·¤¿45Ê¬´Ö¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤°ìÊâ¡£µÕ¤Ë¤¤¤¤Éé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂ¤¬¼è¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ëÍê¤ì¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£2½µ´Ö¸å¤ËÇ÷¤ëËÜÈÖ¤Ø¸þ¤±¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥±¥¬¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯¼ÂÀï¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿±óÆ£¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÂåÉ½¹çÎ®¸å¤Î¹âÍÈ´¶¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£»î¹çÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÂçÂÎ¤ªÃë¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃë¿²¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤â¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¥Ð¥¹°ÜÆ°¤ò´Þ¤á¤Æ¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡×¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¹¬Ê¡´¶¤ò²þ¤á¤Æ³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥ª¥Ú¤·¤¿²Õ½ê¤Î¡Ë¼þ¤ê¤¬·ë¶É¡¢Ä¥¤ê¤¬½Ð¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ÀÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡£Ä¥¤ê¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÁö¤ëºÝ¤ËÂ¿¾¯¤Îº¸±¦º¹¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥×¥ì¡¼¤¬Á´¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£Ìó3¥«·îÈ¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤ÆÆ§¤ß½Ð¤·¤¿45Ê¬´Ö¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤°ìÊâ¡£µÕ¤Ë¤¤¤¤Éé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂ¤¬¼è¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ëÍê¤ì¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£2½µ´Ö¸å¤ËÇ÷¤ëËÜÈÖ¤Ø¸þ¤±¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÍê¤ì¤ë¼ç¾¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
🏆¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2026 ¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£— ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) May 31, 2026
🇯🇵SAMURAI BLUE vs ¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÂåÉ½🇮🇸
SAMURAI BLUE ÁÔ¹Ô¥»¥ì¥â¥Ë¡¼🌎🏆
¥¥ã¥×¥Æ¥ó ±óÆ£¹Ò¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø💬❤️🔥#ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ pic.twitter.com/aCkmmTaO2h