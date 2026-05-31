◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表との壮行試合を後半４２分にＦＷ小川のゴールで１―０で下した。６月１１日（日本時間１２日）のＷ杯開幕まで残り２週間を切った。国内での最後の試合も終わり、ここから本格的に本大会への準備が始まる。

試合後の会見で森保一監督は、日本出国後に他国との練習試合は行わないと明かした。フィジカルコーチを中心にスタッフと入念にミーティングをした上で決断したといい「フィジカルコーチからこれまでのコンディションの作り方から、Ｗ杯に向けてＵ―１９（練習パートナー）の選手たちとトレーニングする機会をしっかり作れば問題ないと提案を受けたので、しないことに決めた。それがベストかどうか、何度も聞き返した上で決めた」と語った。

２５日から国内合宿を始めた日本代表は６月２日には事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイへ出発。欧州カンファレンスリーグ決勝に出場していたクリスタルパレスのＭＦ鎌田大地も同日より合流する。ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルには８日から入る。

本大会の１次リーグでは１４日（日本時間１５日）にオランダ、２０日（同２１日）にチュニジア、２５日（同２６日）にスウェーデンと対戦する。