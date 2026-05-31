◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

日本代表ＤＦ吉田麻也が、２２年カタールＷ杯の決勝トーナメント１回戦・クロアチア戦以来、約３年半ぶりとなる試合に臨んだ。慣れ親しんだ背番号２２、そしてキャプテンマークを巻いて出場。前半１４分にＤＦ伊藤洋輝と途中交代する際は、両チームの選手たちがつくった花道をくぐり、スタンドからの万雷の拍手で送り出された。

一問一答は以下の通り。

◆吉田に聞く

―今の心境は

「本当に楽しかったです」

―アイスランドの監督が「何で１０分で代えたのか。もっとやれた」という旨のコメントをしていた。

「１０分ならフルスロットルでいけたというのはあった。相手の戦い方も分かってたし、自分の良さを出すためにはどうしたらいいかを考えてた。なかなかあの時間の中でいろんなことを出すのは難しいけど、やるべきことに集中した」

―代わる直前に絶妙なサイドチェンジで魅せた。

「パスで見せられていなかったので、ちょっと厳しいかなと思ったけど、ダメでもいいかと思って出した。決めてくれてたら完璧だった。チームのコンセプトとして、奪ったボールを縦にというのが１つある。Ｗ杯ではもっとプレッシャーがあるし、もっと緊張して視野が狭くなる。今からトライしていかないと本番でできない」

―主将マークを巻いた。

「（森保）監督もすごい僕に気を使ってくれて、航にも気を使ったと思うけど、航が気を使ってくれましたね」

―試合前に伝えたことは。

「それはチームカム（日本代表の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル）で見てください（笑い）。僕が常々、代表に対して思ってることをぶつけたつもりです」

―最後は異例の花道で送られた。新ルールにある、ピッチ退場までの１０秒はかかっていた。

「かかっちゃってたね。審判が空気を読んでくれた。自分には十分すぎるほど豪華な花道を作っていただいて恐縮です」

―日本代表について。

「１試合１試合やっぱり重みがある。バスの中でもいろいろこういうことあったなと考えてた。一番は、いい選手たち、うまい選手たちと国を背負って戦ってきた思い出が一番大きい。競争もプレッシャーも批判もある。その中で、なぜここがこんなに素晴らしいところかは、やっぱりプレーしてないと分からないし、離れたらよりいっそうそれを感じる。だからこそ、サッカー少年少女にはこのステージを目指してほしい。そこから日本がＷ杯優勝を目指して上達してほしい」

―アイスランドの選手も送り出してくれた。

「向こうの選手、スタッフもすごい気を使ってくれて、試合後にお礼を伝えた。感謝ですね」

―今の代表の強さは。

「強さは冨安！ 冨安が２２番をこれから１０年くらい続ける予定だよな！」

（冨安が通りがかる）

冨安「はい。麻也さんにはいろいろ学ばさせてもらった。ここ２年代表でやってなかったし、麻也さんも４年なかった。でも、いい意味で普通というか、違和感なくやれた」

吉田「もう能力は高いので。前には（遠藤）航がいたし、メンバー的には昔と変わらない。トミは僕が代表を外れた後に電話で『２２番つける』と言ってくれて、それが一番うれしかった。引っ張ってくれるでしょう」

―次のＷ杯目指して、また２２番を。

吉田「それはないっす。２２番はもう今日からトミのもの」

―吉田から見て頼もしいので

吉田「頼もしいですよ」

冨安「ずっと隣でたくさんのことを学ばせてもらいながら、試合や練習をさせてもらった。本当にこの場にいられてよかった」

吉田「今まで代表で若い選手がどんどん入ってきて、１回も感じたことがなかったけど、トミが１９歳でアジア杯前に入ってきた時に、初めて『あ、抜かれるな』と最初に思いました。やっぱり抜かれた。でも、日本が成長する上で正しい道のりだし、トミがステップアップしてビッグクラブでプレーしてくれたことは、次の選手たちの扉が開いたと思う。まだまだ頑張ってほしい」

―この後、Ｗ杯中の予定は。

「とりあえず１回、あさってＬＡに帰ります。娘の学校があるので（笑い）。この１週間、（代表に）来るのが想定外すぎて、いろんなことをキャンセルして来てる。１回帰って調整させてください」

―Ｗ杯に臨むチームへ。

「今日も難しい試合だったけど、Ｗ杯はもっともっと難しい試合になる。緊張もプレッシャーももっとのしかかる。もっとチームを高めていかないといけないと感じる。ここからモンテレイ、ナッシュビルに行って環境が変わる中で、コンディションを高めて最高の状態でオランダ戦を迎えてほしい。新しい景色を選手、僕ら、ファンの皆さんも一丸となって勝ちましょう」