【セルジオ越後】アイスランド戦はお祭りで“評価不能な試合”だったね。「相手が上手く見えてしまった」。それが問題だよ

【セルジオ越後】アイスランド戦はお祭りで“評価不能な試合”だったね。「相手が上手く見えてしまった」。それが問題だよ