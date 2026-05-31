ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【開票速報】新潟知事選 糸魚川市・開票率100％ 花角氏が土田氏・… 【開票速報】新潟知事選 糸魚川市・開票率100％ 花角氏が土田氏・安中氏に大差 【開票速報】新潟知事選 糸魚川市・開票率100％ 花角氏が土田氏・安中氏に大差 2026年5月31日 23時8分 新潟ニュースNST リンクをコピーする みんなの感想は？ 5月31日に投開票された新潟県知事選挙の開票作業が行われています。糸魚川市の開票結果です。 【新潟知事選・糸魚川市】開票率100％ ◎花角英世氏（無・現） 1万3662票 土田竜吾氏（無・新） 4253票 安中聡氏（無・新） 584票 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【全文】新潟知事選 現職の花角英世氏が3期目の当選確実 喜びの声「これからの4年間は経済の成長・活力を生み出していく」 【全文】新潟知事選 新人・土田竜吾氏の敗戦の弁全文「結果につなげられず本当に悔しい気持ちでいっぱい」 【速報】新潟知事選 現職の花角英世氏が3期目の当選確実 喜びの声「これからの4年間は経済の成長・活力を生み出していく」 関連情報（BiZ PAGE＋） 老人ホーム, フローリング, 静岡, 沖縄, 住宅, 生花, 徳島, 床暖房, 金属加工, 置床工事