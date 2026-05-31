5月31日に投開票された新潟県知事選挙の開票作業が行われています。糸魚川市の開票結果です。

【新潟知事選・糸魚川市】開票率100％
◎花角英世氏（無・現）　1万3662票　
　土田竜吾氏（無・新）　4253票
　安中聡氏（無・新）　　584票