5月31日に投開票された新潟県知事選挙の開票作業が行われています。新潟市北区の開票結果です。



【新潟知事選・新潟市北区】開票率100％

◎花角英世氏（無・現） 1万5401票

土田竜吾氏（無・新） 6884票

安中聡氏（無・新） 1145票