ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【開票速報】新潟知事選 新潟市北区・開票率100％ 花角氏が土田氏… 【開票速報】新潟知事選 新潟市北区・開票率100％ 花角氏が土田氏・安中氏に大差 【開票速報】新潟知事選 新潟市北区・開票率100％ 花角氏が土田氏・安中氏に大差 2026年5月31日 23時10分 新潟ニュースNST リンクをコピーする みんなの感想は？ 5月31日に投開票された新潟県知事選挙の開票作業が行われています。新潟市北区の開票結果です。 【新潟知事選・新潟市北区】開票率100％ ◎花角英世氏（無・現） 1万5401票 土田竜吾氏（無・新） 6884票 安中聡氏（無・新） 1145票 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【全文】新潟知事選 現職の花角英世氏が3期目の当選確実 喜びの声「これからの4年間は経済の成長・活力を生み出していく」 【全文】新潟知事選 新人・土田竜吾氏の敗戦の弁全文「結果につなげられず本当に悔しい気持ちでいっぱい」 【速報】新潟知事選 現職の花角英世氏が3期目の当選確実 喜びの声「これからの4年間は経済の成長・活力を生み出していく」 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, 京王線, 射出成形機, 大船, ネジ, 慰霊祭, マンション, 長野, 鎌倉, 沖縄