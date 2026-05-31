ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【開票速報】新潟知事選 新潟市東区・開票率100％ 花角氏が土田氏… 【開票速報】新潟知事選 新潟市東区・開票率100％ 花角氏が土田氏・安中氏に大差 【開票速報】新潟知事選 新潟市東区・開票率100％ 花角氏が土田氏・安中氏に大差 2026年5月31日 23時11分 新潟ニュースNST リンクをコピーする みんなの感想は？ 5月31日に投開票された新潟県知事選挙の開票作業が行われています。新潟市東区の開票結果です。 【新潟知事選・新潟市東区】開票率100％ ◎花角英世氏（無・現） 2万7336票 土田竜吾氏（無・新） 1万2892票 安中聡氏（無・新） 2286票 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【確定】新潟知事選 新潟県全域 開票速報・開票率100％ 花角英世氏が55万票以上の得票で3選 【全文】新潟知事選 現職の花角英世氏が3期目の当選確実 喜びの声「これからの4年間は経済の成長・活力を生み出していく」 【全文】新潟知事選 新人・土田竜吾氏の敗戦の弁全文「結果につなげられず本当に悔しい気持ちでいっぱい」 関連情報（BiZ PAGE＋） 埼玉, マンション, 徳島, 沖縄, 大船, 明大前, 慰霊祭, 仏壇, 法要, デイサービス