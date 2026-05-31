5月31日に投開票された新潟県知事選挙の開票作業が行われています。新潟市西蒲区の開票結果です。

【新潟知事選・新潟市西蒲区】開票率100％
◎花角英世氏（無・現）　1万1843票
　土田竜吾氏（無・新）　6339票
　安中聡氏（無・新）　　1013票