吉田麻也の働き称えた宮本恒靖会長、“代表功労選手”セレモニー式交代は「今後定着するひとつのきっかけになれば」
日本サッカー協会の宮本恒靖会長はアイスランド戦後、先発出場したDF吉田麻也について「麻也っぽいというか、跳ね返すところとかしっかり作るところとかを存分に見せてくれたと思う」とパフォーマンスを評価した。
カタールW杯以降は代表から遠ざかっていた吉田だが、北中米W杯直前の国内活動でアイスランド戦までの限定帯同として電撃代表復帰。5回のトレーニングを経て迎えたこの試合では、自ら代表で一区切りになると言及していたなか、先発起用されて抜群のプレーを見せた。
13分間のプレーを終えて交代する際には両チームの選手から花道を作ってもらっていた。宮本会長は「我々のチーム、選手に対してリスペクトを示してくれたことに対しては感謝しかない」と協力したアイスランド代表に言及。また、壮行試合の内容についても「タフに戦ってくれたと思う。特にフィジカルコンタクトのところは良い相手だった」と感謝を示した。
その上で「若いときにアジア杯で退場したりしながら、代表でやっていくにつれて成熟していったところがまた次の世代に継承されているところもあると思う。今日ここにいてくれた、本大会の準備のところにいてくれるというのは日本のサッカー界にとって大きい」と吉田にに賛辞を送った宮本会長。長年にわたって日本のキャプテンを務めてきたリーダーとしての存在意義についても語った。
「キャプテンになりたいみたいに思っている選手がいるなかで、彼が背中で見せたものは大きいと思う。たとえば(堂安)律が昨日コメントを残していた(吉田の背中を見てきたことでリーダーになりたいと発言するようになった)けれど、そういったものは受け継がれていくと思う」
なお日本代表選手の交代時に花道が作られるのは異例のこと。宮本会長は「彼自身が長く代表チームでしっかりと貢献してくれたところが大きかったと思う。ヨーロッパではああいったものは見かけることなので、日本にもそういう文化とかが今後定着するひとつのきっかけになれば」と展望した。
カタールW杯以降は代表から遠ざかっていた吉田だが、北中米W杯直前の国内活動でアイスランド戦までの限定帯同として電撃代表復帰。5回のトレーニングを経て迎えたこの試合では、自ら代表で一区切りになると言及していたなか、先発起用されて抜群のプレーを見せた。
その上で「若いときにアジア杯で退場したりしながら、代表でやっていくにつれて成熟していったところがまた次の世代に継承されているところもあると思う。今日ここにいてくれた、本大会の準備のところにいてくれるというのは日本のサッカー界にとって大きい」と吉田にに賛辞を送った宮本会長。長年にわたって日本のキャプテンを務めてきたリーダーとしての存在意義についても語った。
「キャプテンになりたいみたいに思っている選手がいるなかで、彼が背中で見せたものは大きいと思う。たとえば(堂安)律が昨日コメントを残していた(吉田の背中を見てきたことでリーダーになりたいと発言するようになった)けれど、そういったものは受け継がれていくと思う」
なお日本代表選手の交代時に花道が作られるのは異例のこと。宮本会長は「彼自身が長く代表チームでしっかりと貢献してくれたところが大きかったと思う。ヨーロッパではああいったものは見かけることなので、日本にもそういう文化とかが今後定着するひとつのきっかけになれば」と展望した。