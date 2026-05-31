選手交代の時間超過で失点時10人だったアイスランド監督は不満顔「新しいルールは嫌い」
[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]
新ルールの適用による数的不利の時間帯で決勝点を許したアイスランド代表のアルナル・グンラウグソン監督は試合後の記者会見で、選手交代に時間制限を設けた新ルールに不快感を示した。
アイスランド戦では北中米W杯でも採用される新競技規則が適用された。新競技規則では、交代で退く選手は第4審判員が交代ボードを掲げてから10秒以内にピッチから退出する必要があり、超過した場合は交代で退く選手はそのままピッチから去らなければいけない一方、投入される選手はプレーが再開されてから60秒が経過した上でアウトオブプレーになるまで、ピッチに入ることはできず、当該チームは一時的に数的不利になる。
この日の後半40分、アイスランドは2枚替えを実施。そのうち1枚は制限時間内に交代できたが、FWイサク・スナエル・ソルバルドソンとの交代のため退くMFクリスティアン・ノクビ・ヒリンソンがピッチから退くまでに11秒以上を要したとして、ソルバルドソンはすぐにピッチに入ることができず、チームは一時的に10人になっていた。すると同42分、ヒリンソンがプレーしていた左サイドからのクロスで失点。この1点が決勝点となった。
「何を言っても言い訳に聞こえると思うが」と前置きしたうえで、「新しいルールは嫌いです」とキッパリ。「サッカーを好きな人ならみんなそう思うと思う。一人欠けると、その1分は10分のように感じてしまう。日本対アイスランドの試合だったとしても、バルセロナの試合だったとしても、観客は一人欠けた相手と戦っている試合は見たくないと思う」と指摘した。
「なぜそういうルールができたかは理解している。試合をスピードアップしたいということだと思うが、他にもやり方はあるのではないか」。交代で退く選手がバックスタンド側の左サイドの選手だったこともあり、「(メインスタンド側の)右サイドの選手だったら10秒で動けるかもしれないが、左サイドから10秒でサッと来ることが簡単だとは思わない」と不満を口にした。
「ルールが決まってすぐなので、レフェリーも神経質になっていると思う。(新しいルールが)生まれたばかりだから、きしんだ形になったのかもしれないが、レフェリーは常識的に考えてほしい」と要望していた。
(取材・文 西山紘平)
新ルールの適用による数的不利の時間帯で決勝点を許したアイスランド代表のアルナル・グンラウグソン監督は試合後の記者会見で、選手交代に時間制限を設けた新ルールに不快感を示した。
アイスランド戦では北中米W杯でも採用される新競技規則が適用された。新競技規則では、交代で退く選手は第4審判員が交代ボードを掲げてから10秒以内にピッチから退出する必要があり、超過した場合は交代で退く選手はそのままピッチから去らなければいけない一方、投入される選手はプレーが再開されてから60秒が経過した上でアウトオブプレーになるまで、ピッチに入ることはできず、当該チームは一時的に数的不利になる。
「何を言っても言い訳に聞こえると思うが」と前置きしたうえで、「新しいルールは嫌いです」とキッパリ。「サッカーを好きな人ならみんなそう思うと思う。一人欠けると、その1分は10分のように感じてしまう。日本対アイスランドの試合だったとしても、バルセロナの試合だったとしても、観客は一人欠けた相手と戦っている試合は見たくないと思う」と指摘した。
「なぜそういうルールができたかは理解している。試合をスピードアップしたいということだと思うが、他にもやり方はあるのではないか」。交代で退く選手がバックスタンド側の左サイドの選手だったこともあり、「(メインスタンド側の)右サイドの選手だったら10秒で動けるかもしれないが、左サイドから10秒でサッと来ることが簡単だとは思わない」と不満を口にした。
「ルールが決まってすぐなので、レフェリーも神経質になっていると思う。(新しいルールが)生まれたばかりだから、きしんだ形になったのかもしれないが、レフェリーは常識的に考えてほしい」と要望していた。
(取材・文 西山紘平)