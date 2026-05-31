約2年ぶり復帰で先発出場のDF冨安健洋…勝利に一定の手応えも「もっともっと良くなるし、良くしないといけない」
[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]
約2年ぶりの日本代表復帰を果たしたDF冨安健洋は、壮行試合アイスランド戦で先発出場を果たすと、後半38分までプレー。試合後のフラッシュインタビューで「納得いくものではなかった。W杯に向けてもっともっと上げていきたい」と振り返った。
24年6月以来、実に2年ぶりの代表合流となった。アイスランド戦ではスターティングメンバーに名を連ねると、3バックの右に入ってプレー。本職の守備では空中戦での強さを見せるなど完封に貢献し、攻撃面でも左右への散らしでリズムを生むなど奮闘した。
後半38分までピッチに立ち、勝利に貢献したものの、試合後には「納得いくものではなかった」と振り返る。しかし、約2週間後に迫ったW杯本大会に向け、「W杯に向けてもうちょっと連係だったり、僕個人のコンディションとプレー内容も含めてもっともっと上げていきたいと思う」と視線を前へと向けた。
W杯前国内ラストマッチを1-0の白星で終えたことについては、「しっかり勝てたことが大きいと思うし、後ろはクリーンシートに抑えられたのが良かった」と一定の手応えをつかみつつも、「けど、もっともっと良くなると思うし、よくしないといけない部分もあると思うので、皆でしっかりと反省してW杯初戦に向けて上げていきたい」と意気込んだ。
約2年ぶりの日本代表復帰を果たしたDF冨安健洋は、壮行試合アイスランド戦で先発出場を果たすと、後半38分までプレー。試合後のフラッシュインタビューで「納得いくものではなかった。W杯に向けてもっともっと上げていきたい」と振り返った。
24年6月以来、実に2年ぶりの代表合流となった。アイスランド戦ではスターティングメンバーに名を連ねると、3バックの右に入ってプレー。本職の守備では空中戦での強さを見せるなど完封に貢献し、攻撃面でも左右への散らしでリズムを生むなど奮闘した。
W杯前国内ラストマッチを1-0の白星で終えたことについては、「しっかり勝てたことが大きいと思うし、後ろはクリーンシートに抑えられたのが良かった」と一定の手応えをつかみつつも、「けど、もっともっと良くなると思うし、よくしないといけない部分もあると思うので、皆でしっかりと反省してW杯初戦に向けて上げていきたい」と意気込んだ。