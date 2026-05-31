森保監督が壮行セレモニーで挨拶「日本一丸の共闘をお願いします」
[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]
日本代表は31日、国立競技場でキリンチャレンジカップを行い、アイスランド代表に1-0で勝利した。試合後、ピッチ上で行われた北中米W杯に向けた壮行セレモニーで森保一監督は「国立競技場に来てくださったサポーターの皆さん、熱い応援をありがとうございました」と挨拶。「難しい戦いの中、選手たちが粘り強く戦ってくれて、最後に試合を決めるゴールを奪い、勝つことができました。選手の頑張りはもちろんですが、サポーターの皆さんが熱いエールを送ってくれるから選手が最後まで頑張ってくれます。今日もありがとうございました」と、6万2212人からの熱い応援に感謝した。
「我々はW杯に向けて優勝を目指して、いい準備をして世界に挑みたいと思っています」と、改めてW杯優勝を目標に掲げた指揮官は「世界一を取るのは簡単なことではないのは我々もサポーターの皆さんも分かっていると思います」としたうえで、「日本一丸のエールをより多くの方々に送っていただければ、目標を達成できると信じています。W杯の大会期間中、ここにいる選手たちが毎試合、チーム一丸となって、勇敢にタフに最後まで戦ってくれます」と宣言。「我々は大和魂を持って、日本人の誇りを持って世界に挑みます。日本一丸の共闘をお願いします」と、さらなる力強いサポートをお願いした。
(取材・文 西山紘平)
日本代表は31日、国立競技場でキリンチャレンジカップを行い、アイスランド代表に1-0で勝利した。試合後、ピッチ上で行われた北中米W杯に向けた壮行セレモニーで森保一監督は「国立競技場に来てくださったサポーターの皆さん、熱い応援をありがとうございました」と挨拶。「難しい戦いの中、選手たちが粘り強く戦ってくれて、最後に試合を決めるゴールを奪い、勝つことができました。選手の頑張りはもちろんですが、サポーターの皆さんが熱いエールを送ってくれるから選手が最後まで頑張ってくれます。今日もありがとうございました」と、6万2212人からの熱い応援に感謝した。
(取材・文 西山紘平)