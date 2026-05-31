麻也から航へ、歴代の思い詰まったキャプテンマークの継承…3か月半ぶり実戦の遠藤航「しっかりとコンディションを」
[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]
ワールドカップに向けた国内壮行試合となったキリンチャレンジカップで、日本代表がアイスランド代表を1-0で下した。森保一監督も「11人交代枠を使い切りながら、コンセプトとして戦術理解をもって90分崩れずに終えられたことはよかった。守備が固く、攻撃も堅実にやれるチームでしたが、選手たちが焦れずに粘り強く戦って得点を奪ってくれた」と収穫を話した。
選手のコンディションを見極めるという点でも意味のある試合になった。MF遠藤航は今年2月に左足首の手術を受け、W杯出場に向けてリハビリを続けてきた。2月11日のサンダーランド戦以来となる出場だったこの日は、前半45分間のみプレー。「もう少し長くできればよかったけど、半分やったというところで、あと2週間くらいあるのでしっかりとコンディションを上げていきたい」と前向きに振り返った。
またこの日は前回大会で主将として出場したDF吉田麻也が先発。前半途中で交代し、遠藤にキャプテンマークを託す“演出”もあった。遠藤はチーム全体については「前半相手もボールを動かす場面があったんですけど、自分たちも合わせてボールを奪いに行くのかというところははっきりしたかった」と課題もみえた様子だが、「後半特にメンバーを入れ替えた中でも最後に守ってくる相手に対して1点こじ開けられたことはよかった」と手ごたえも語っていた。
ワールドカップに向けた国内壮行試合となったキリンチャレンジカップで、日本代表がアイスランド代表を1-0で下した。森保一監督も「11人交代枠を使い切りながら、コンセプトとして戦術理解をもって90分崩れずに終えられたことはよかった。守備が固く、攻撃も堅実にやれるチームでしたが、選手たちが焦れずに粘り強く戦って得点を奪ってくれた」と収穫を話した。
またこの日は前回大会で主将として出場したDF吉田麻也が先発。前半途中で交代し、遠藤にキャプテンマークを託す“演出”もあった。遠藤はチーム全体については「前半相手もボールを動かす場面があったんですけど、自分たちも合わせてボールを奪いに行くのかというところははっきりしたかった」と課題もみえた様子だが、「後半特にメンバーを入れ替えた中でも最後に守ってくる相手に対して1点こじ開けられたことはよかった」と手ごたえも語っていた。