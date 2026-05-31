布陣変更からこじ開けて勝利!! 壮行試合を終えた久保建英「優勝して皆さんの前にトロフィーを」
[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]
終盤までスコアレスが続く難しい一戦になったが、なんとか勝ち切った。壮行試合を勝利で終えた日本代表MF久保建英は「最後しっかりと勝ちきれて、こうやってたくさんの日本サッカー界のファン・サポーターの皆さんの前でW杯前に勝ちで終われたのは非常に良かった」と総括した。
3-4-2-1の布陣で臨んだ日本だが得点を奪えずに時間が経過。残り15分ごろから3-5-2に変えるなどテストを行いながら勝利を狙っていくと、後半41分にDF菅原由勢のクロスをFW小川航基が頭で合わせる途中出場コンビでゴールネットを揺らして1-0の勝利を収めた。
「引かれた相手に最後勝ちきりたいときにああいったフォーメーションに可変しようというのは最初からみんなで共有できていた」と久保。「途中から入った選手がすごく良い仕事をしてくれた」とチームメイトを称えながら勝利したことを喜んだ。
久保にとっては2回目のワールドカップ。開幕が迫るなか、「チームとしても個人としても前回大会以上の出来でしっかりと戦って、優勝して皆さんの前にトロフィーを持っていきたい」と力を込めて国内ラストマッチを締めくくった。
終盤までスコアレスが続く難しい一戦になったが、なんとか勝ち切った。壮行試合を勝利で終えた日本代表MF久保建英は「最後しっかりと勝ちきれて、こうやってたくさんの日本サッカー界のファン・サポーターの皆さんの前でW杯前に勝ちで終われたのは非常に良かった」と総括した。
3-4-2-1の布陣で臨んだ日本だが得点を奪えずに時間が経過。残り15分ごろから3-5-2に変えるなどテストを行いながら勝利を狙っていくと、後半41分にDF菅原由勢のクロスをFW小川航基が頭で合わせる途中出場コンビでゴールネットを揺らして1-0の勝利を収めた。
久保にとっては2回目のワールドカップ。開幕が迫るなか、「チームとしても個人としても前回大会以上の出来でしっかりと戦って、優勝して皆さんの前にトロフィーを持っていきたい」と力を込めて国内ラストマッチを締めくくった。