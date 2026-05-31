FW小川航基がW杯に弾みをつける決勝弾!! 後半開始から出場で見事に結果「ストロングポイントを証明できた良かった」

FW小川航基がW杯に弾みをつける決勝弾!! 後半開始から出場で見事に結果「ストロングポイントを証明できた良かった」