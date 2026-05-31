FW小川航基がW杯に弾みをつける決勝弾!! 後半開始から出場で見事に結果「ストロングポイントを証明できた良かった」
[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]
なかなか得点が取れない焦れる展開となったものの、最終盤に日本代表FW小川航基が大仕事やってのけた。アイスランドとの壮行試合で決勝点を奪い、W杯に向けて勢いをつける勝利へと導いた。
ベンチスタートとなった小川に出番が巡ってきたのは0-0で迎えた後半開始からだった。最前線に入ると、後半43分に魅せる。右サイドからDF菅原由勢が鋭いクロスを供給すると、巧みにヘディングで合わせる。シュートは左ポストを叩きながらもゴールマウスに吸い込まれ、待望の先制点が生まれた。
「あれが自分のストロングポイントなので証明できた良かった」
与えられた出場時間の中できっちりと結果を残し、壮行試合での1-0の勝利へと導いた。W杯本大会に向けて、チーム、そして自身にも勢いをもたらす得点となったことは間違いない。
本大会に向け、「選手たちだけの力では絶対にW杯優勝できないと思う。サポーターの皆さんと一緒にならないと優勝できないと思うので、一緒に戦いましょう」と語り、サポーターと共闘しながらW杯の頂点を目指す。
なかなか得点が取れない焦れる展開となったものの、最終盤に日本代表FW小川航基が大仕事やってのけた。アイスランドとの壮行試合で決勝点を奪い、W杯に向けて勢いをつける勝利へと導いた。
ベンチスタートとなった小川に出番が巡ってきたのは0-0で迎えた後半開始からだった。最前線に入ると、後半43分に魅せる。右サイドからDF菅原由勢が鋭いクロスを供給すると、巧みにヘディングで合わせる。シュートは左ポストを叩きながらもゴールマウスに吸い込まれ、待望の先制点が生まれた。
与えられた出場時間の中できっちりと結果を残し、壮行試合での1-0の勝利へと導いた。W杯本大会に向けて、チーム、そして自身にも勢いをもたらす得点となったことは間違いない。
本大会に向け、「選手たちだけの力では絶対にW杯優勝できないと思う。サポーターの皆さんと一緒にならないと優勝できないと思うので、一緒に戦いましょう」と語り、サポーターと共闘しながらW杯の頂点を目指す。