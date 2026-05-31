全部美味しそう♡（幸）【シャトレーゼ】手土産にしたい「抹茶スイーツ」って？

【シャトレーゼ】ではさまざまな「抹茶スイーツ」が、店内で賑わいを見せている様子。季節限定品や期間限定品も多く、味わうなら今がチャンスです。どれもちょっとした手土産に選ぶのも良さげなものばかり。お財布に優しい価格も魅力です。今回は、美味しそうな見た目に仕上がった、抹茶好きにはたまらないスイーツをご紹介します。

1切れサイズで食べやすい！

少し厚めの生地で抹茶のホイップクリームを巻いた、季節限定の「北海道産小豆と抹茶のふんわりロール」。自家炊き粒あんも入っているプチ贅沢仕様で、ほっとするような優しい味わいが楽しめそうです。食べやすいサイズにカットされており、個包装入りで手土産にも渡しやすいはず。1個\194（税込）と、安く買えるのも魅力です。

3層仕立てのプチ贅沢なプリン

3層仕立ての「宇治抹茶ミルクプリン」も季節限定品。宇治抹茶が使われた本格派なプリンをベースに、こし餡ソースとホイップクリームを贅沢に重ねています。全体的になめらかで軽めな構成なので、食後のデザートにも食べやすいかも。カップ入りなので手を汚さずに食べられるため、手土産にも喜ばれそう。価格は\194（税込）。

食べ応えのある具沢山感！

期間限定の「宇治抹茶わらび餅のクリームあんみつ」も必見。宇治抹茶のわらび餅のみならず、ホイップクリーム・自家炊き粒あん・マンゴーシロップ漬けなどが入った、具沢山な仕上がり。お腹も満たしてくれそうです。トッピングはトレーで区切られているため、寒天とは直前まで味が混ざらず、手土産にもぴったり。価格は\367（税込）。見た目も華やかで、自分へのご褒美にも選びたくなる贅沢感があります。

上品な見た目のカップケーキ

天面にスポンジクラムを敷き詰めた「濃茶のショコラデザート」。カップの中には、宇治抹茶入りミルクチョコクリームと、天空の抹茶入りホワイトチョコガナッシュなどを重ねた、チョコ × 抹茶の組み合わせが楽しめる仕上がり。さらに粒餡も忍ばせており、風味豊かな味わいが感じられそうです。見た目の上品さが、お世話になった方への手土産にうってつけ。\475（税込）とご紹介した中では少しお高めではありますが、ワンコインでおさまる価格も嬉しいところ。

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writer：S.Hoshino