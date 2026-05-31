ビエルサ監督が選んだ26人、6月15日にサウジアラビアとの初戦へ

ウルグアイサッカー協会（AUF）は5月31日、2026 FIFAワールドカップ（W杯）に臨むウルグアイ代表メンバー26人を発表した。

マルセロ・ビエルサ監督が選出した精鋭たちが、世界の頂点を目指して大会に挑む。過去4大会に出場してるFWルイス・スアレスが選外となった。

今回のメンバー発表に際し、AUFはサッカー、音楽、文化という同国のアイデンティティを融合させた特別な映像を公開した。映像のバックグラウンドミュージックには、ファン投票で70％の支持を得た人気バンド「No Te Va Gustar」の楽曲『Cielo de un solo color（一色の空）』の新バージョンを採用。映像内には、1983年のコパ・アメリカ優勝メンバーであるウィルマール・カブレラ氏や、同国の著名なアーティストらが多数出演し、国民の情熱と期待を表現している。

メンバーには、MFフェデリコ・バルベルデやFWダルウィン・ヌニェス、MFロドリゴ・ベンタンクールといった世界トップクラスの主軸に加え、経験豊富なフェルナンド・ムスレラらが順当に名を連ねた。ビエルサ監督のもと、一丸となって伝統の「セレステ（空色）」の誇りを胸に戦う。

ウルグアイ代表は、現地時間6月15日19時にマイアミで行われるグループステージ初戦で、サウジアラビア代表と対戦する予定だ。（FOOTBALL ZONE編集部）