◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表との壮行試合を後半４２分にＦＷ小川のゴールで１―０で下した。

森保一監督は、けがから復帰し２０２４年６月１１日のシリア戦以来、約２年ぶりの出場で先発から８３分プレーしたＤＦ冨安、３か月半ぶりのピッチで前半４５分までプレーしたＭＦ遠藤を「２人とも今できるプレーという部分ではしっかりパフォーマンスを見せてくれたかなとは思うが、彼らが持っている最高のプレーからすれば、まだまだ上げていけるところもあると感じた今日の試合だった」と本大会へ“注文”をつけた。

遠藤は０―０の前半３３分に手術を受けた負傷箇所の左足首をタッチライン際で相手ＭＦに踏まれた影響から大事を取ったといい、「多少、脚に違和感があったということで、次に向けてコンディション上げていけるようにドクターとも相談して代えた」と明かした。

本大会に向けて、欧州最前線でプレーし、豊富な経験値を誇る２人は欠かせない存在だ。指揮官は「残りの期間、今日の試合でかなりまたコンディションは変わっていくと思いますので、Ｗ杯に向けてさらに彼らのコンディションも上げていけるようにチームでサポートしていきたいなと思っています」と力をこめた。