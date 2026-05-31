絶品焼肉をめぐり「アンガ田中VSたくろう」のバトル勃発！？丹生明里と「桃鉄王決定戦」：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
5月31日（日）は、ゲストに飯尾和樹（ずん）、たくろう（赤木裕・きむらバンド）、丹生明里を迎えて「桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】絶品焼肉をめぐり「アンガ田中VSたくろう」のバトル勃発！？丹生明里と「桃鉄王決定戦」
飯尾、たくろう、丹生と一緒に港区・六本木からスタート。トシが初登場のたくろうを「『M-1グランプリ』チャンピオン」と紹介すると、「そうなの！？」と有吉（笑）。
たくろうと有吉は、ほぼ初共演。トシは「先輩たちからいろんな話も聞きながら、楽しんでってよ」と歓迎しますが、飯尾は「ちょっと先輩から注意いい？」と赤木に声をかけます。何かと思えば…
赤木はすぐに謝罪し、「みなさんはもう持たないんですか？」と素朴な疑問を。
「持つよ、当然」とズボンの後ろポケットからスマホを取り出した有吉は、「前に入れちゃうと（目立つから）ね」とアドバイスします。
向かったのは「本格溶岩焼肉 みやび 六本木店」。高級感のある落ち着いた店内で、極上黒毛和牛をいただきます。
熱した溶岩を見て「ハルク・溶岩」とプロレスボケを繰り出す有吉に、「それはホーガンでございます」と流れるようにツッコむトシ（笑）。
ここで、今夏に開催が決定した「24時間マイクラ」の話題に。昨年、3時間ほど出演した丹生は「物足りなくて、もっといたかった。役に立ちたかった」と振り返り、「今年は長時間参加したい！」と前向きなコメント。
トシが「長時間って、どれくらいやるのよ〜」と聞くと、「“24時間”って言わせにきてるじゃないですか（笑）」と笑顔を見せます。
有吉、トシ、飯尾、たくろうの前に「A5 黒毛和牛 極上焼肉ランチ」が到着！
有吉は「どれから焼いたらいいのか」と迷いつつ、最初の1枚に「ゲタバラ」をチョイス。
「ミスジ」を食べたきむらは「うんまぁ」と頬を緩めます。
タカ、田中、丹生の前に1日10食限定の「A5 黒毛和牛ハンバーグランチ」が運ばれますが、なぜか不満そうな田中。
実は、田中は「ハンバーグランチ」ではなく「焼肉ランチ」を注文。きむらが間違えて食べていたことが発覚します！
ここから、田中ときむらの先輩後輩バトルが勃発！？ なぜこんな事態が起きたのか…事の全貌は、ぜひTVerで！
さらに、「大のゲーム好き」という赤木のゲーム遍歴も紹介。するとトシが、赤木の話を聞きながら衝撃の行動に…！
今回は「桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜」東日本編をプレイ。「桃鉄王決定戦」を開催します。
絶好調の有吉・田中チームにたくろうチームが挑む！ そして、万年下位のタカトシチームが波乱を起こし、想定外の展開に！？
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
5月31日（日）は、ゲストに飯尾和樹（ずん）、たくろう（赤木裕・きむらバンド）、丹生明里を迎えて「桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】絶品焼肉をめぐり「アンガ田中VSたくろう」のバトル勃発！？丹生明里と「桃鉄王決定戦」
飯尾、たくろう、丹生と一緒に港区・六本木からスタート。トシが初登場のたくろうを「『M-1グランプリ』チャンピオン」と紹介すると、「そうなの！？」と有吉（笑）。
たくろうと有吉は、ほぼ初共演。トシは「先輩たちからいろんな話も聞きながら、楽しんでってよ」と歓迎しますが、飯尾は「ちょっと先輩から注意いい？」と赤木に声をかけます。何かと思えば…
赤木はすぐに謝罪し、「みなさんはもう持たないんですか？」と素朴な疑問を。
「持つよ、当然」とズボンの後ろポケットからスマホを取り出した有吉は、「前に入れちゃうと（目立つから）ね」とアドバイスします。
向かったのは「本格溶岩焼肉 みやび 六本木店」。高級感のある落ち着いた店内で、極上黒毛和牛をいただきます。
熱した溶岩を見て「ハルク・溶岩」とプロレスボケを繰り出す有吉に、「それはホーガンでございます」と流れるようにツッコむトシ（笑）。
ここで、今夏に開催が決定した「24時間マイクラ」の話題に。昨年、3時間ほど出演した丹生は「物足りなくて、もっといたかった。役に立ちたかった」と振り返り、「今年は長時間参加したい！」と前向きなコメント。
トシが「長時間って、どれくらいやるのよ〜」と聞くと、「“24時間”って言わせにきてるじゃないですか（笑）」と笑顔を見せます。
有吉、トシ、飯尾、たくろうの前に「A5 黒毛和牛 極上焼肉ランチ」が到着！
有吉は「どれから焼いたらいいのか」と迷いつつ、最初の1枚に「ゲタバラ」をチョイス。
「ミスジ」を食べたきむらは「うんまぁ」と頬を緩めます。
タカ、田中、丹生の前に1日10食限定の「A5 黒毛和牛ハンバーグランチ」が運ばれますが、なぜか不満そうな田中。
実は、田中は「ハンバーグランチ」ではなく「焼肉ランチ」を注文。きむらが間違えて食べていたことが発覚します！
ここから、田中ときむらの先輩後輩バトルが勃発！？ なぜこんな事態が起きたのか…事の全貌は、ぜひTVerで！
さらに、「大のゲーム好き」という赤木のゲーム遍歴も紹介。するとトシが、赤木の話を聞きながら衝撃の行動に…！
今回は「桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜」東日本編をプレイ。「桃鉄王決定戦」を開催します。
絶好調の有吉・田中チームにたくろうチームが挑む！ そして、万年下位のタカトシチームが波乱を起こし、想定外の展開に！？
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！