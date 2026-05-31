◇サッカー日本代表壮行試合 日本1ー0アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦し、1―0で勝利した。主将のMF遠藤航(33＝リバプール)は足の違和感もあり、45分間で交代したが、収穫を強調した。

「入りからアグレッシブにやろうということで、自分も含めてそこは意識した。本当はもうちょっとプレーしたかったけど、少し違和感もあったので。でも、半分（45分間）やったというのは自分にとってすごく大事な時間だった。チームとしては最後しっかり1点取って勝ち切れたのは良かった」

ボランチで先発し前半の45分間プレー。まだ本来のプレーではなかったものの、2月の左足首の負傷後、所属のリバプールでも実戦復帰していない中で、大きな一歩となった。

これまではどのチームでも中心としてプレー。初の長期離脱からの復帰戦となり「お昼ご飯を食べてちょっと昼寝をする時も、なんだか興奮していた。自分のキャリアの中でも、これほど試合から離れることはあまりなかった。自然とそういう気持ちになったのは、“やっぱりサッカーが好きなんだな”と改めて感じた」と喜びをかみしめた。

足の違和感については「ちょっと説明は難しくて複雑なんですけど、手術した箇所が何かおかしいというわけではない。そこは心配しないで大丈夫」と強調。「これで足にいい負荷がかかって、良くなっていくと考えています」と前向きに話した。