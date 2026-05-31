◆Ｗ杯壮行試合 日本１―０アイスランド（３１日・ＭＵＦＧ国立）

サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は、開幕前の国内最後の一戦となる壮行試合でアイスランド代表に１―０で勝利した。

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右サイドを主戦場とする伊東は、得意のスピードを生かした縦への突破を持ち味とする。右利きのため、突破後の高精度のクロスによる得点演出力も高い。

この試合で伊東が入った森保ジャパンの左シャドーは、主に南野拓実が担い、ゴールへの嗅覚と決定力を発揮してきた。南野を欠いた３月の英国遠征では三笘薫がイングランドから得点。右利きの選手が左シャドーに入ることで、ゴールに向かって、よりいい形でシュートへと持ち込むことができる。伊東がこのチームの左シャドーに入る場合も、ゴール前で能力を発揮する「南野役」を求められる。それに加え、右サイド同様の突破力をシャドーでも発揮できることが望ましい。

一方で、スピードと得点関与力を備える伊東は、相手に疲労がたまった終盤に生きる「ジョーカー役」としても適任の人材。複数のポジションをこなし、切り札にもなる伊東をどこで、どうやって起用するかの判断は、森保監督にとって非常に重要なものとなる。（岡島 智哉）