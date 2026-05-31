◇サッカー日本代表壮行試合 日本1―0アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯前最後の実戦となる国際親善試合でアイスランド代表（同75位）に勝利。後半42分、途中出場のFW小川航基（28＝NECナイメヘン）が決勝弾。昨年10月のブラジル戦から6連勝を飾り、森保監督が就任した18年以降の欧州勢との対戦成績を通算8勝1分け（1PK負けは引き分け扱い）と“不敗”を継続。6月開幕のW杯北中米大会に向け弾みをつけた。

前日会見で「勇気を持って戦う」と話していたアイスランドのアルナル・グンラウグソン監督は「最初の15分間、日本が試合を支配してポゼッションも非常に多かった時に、私たちは硬い守りができたと思う。自分たちとしては、本当に日本代表のような強いチームと戦うことができて、非常に良い経験になったと思う」と語った。

ただ、失点したシーンは、交代でベンチに下がる際はボード掲示から10秒以内に対応。応じなかった場合は交代選手が再開から1分経過後の次のプレー停止まで待機するとの新ルールで交代できずに10人となったところを突かれた。指揮官は「新しいルールが今日から実施され、その間に点を取られたということが事実であると申し上げた上で、新しいルールは嫌いです」と切り出した。

「サッカーを好きな人だったら、みんなそう思うと思いますけども、やはりサッカーで1人欠けてしまうと、その1人欠けた1分間がまるで10分間のように感じてしまいます。そして、自分たちが1人減ってしまった。これが今日のアイスランド対日本の試合であったとしても、例えばバルセロナの試合であったとしても、どういうチームの試合であったとしても、観客は、1人欠けた相手と戦っている試合というのを特に見たくないと思います。そういう意味で良くないと自分は思っています」とした。

「もちろん、なぜそういうルールができたかということは分かっている。試合をスピードアップしたいと思っているんだと思う。ただ、他のやり方もあるんじゃないかと思います。彼はレフトウィンガーでした。例えばライトフルバックだったりしたら、ボードが表示されて10秒で動けるでしょう。でも左（の端）から10秒で（交代場所まで）さっと来ることがそんなに簡単だと思いません。このルールが決まってすぐなので、レフェリーもかなり神経質になっているのかもしれません。やはり審判は、レフリーは、常識的に考えてほしい」と改善を訴えていた。