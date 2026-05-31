放送日時：2026年5月31日（日）22:00

ゲスト：小池徹平

私の中の、もうひとりのワタシ。：愛に溢れるワタシ。

ゲストは、今年40歳を迎えた俳優・小池徹平さん。

「WaT」として4年連続紅白に出場し、俳優としても数々の話題作に出演。

近年では振り切った演技が評判を呼ぶ中、現在はラジオで子育て番組をもつほど、パパタレントとしても活躍。

今回は、そんな小池さんの「パパの顔」を深掘りしました。

奥様やご友人から600を超えるプライベートショットをご提供いただき、小池さん自身も「知らなかった！」と大興奮！

息子たちの映像を見て、思わず「かわいい…」と感情が溢れてしまう小池さんにスタジオは温かな笑いに包まれる。

奥様とご友人が明かす「超○○なパパ」とは…？

20年来の友人・杉浦太陽さんからは育児に対しての熱量の高さが語られ、さらにトークはヒートアップ。

そんなパパに、息子2人からのボイスメッセージ！

息子たちの声を聞き、思わず涙を浮かべる場面も。

さらに、奥様からはアンケートに加え、サプライズの手紙が。

「大事なものが増えた。愛しくてしょうがない。」と語る、小池徹平さんのパパとしての素顔に迫りました。