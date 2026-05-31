「国際親善試合、日本代表１−０アイスランド代表」（３１日、ＭＵＦＧ国立）

北中米３カ国Ｗ杯に向けた壮行試合として行われた。アイスランド戦のみの限定招集となった前回カタール大会出場の吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝は先発出場。キャプテンマークも巻き、前半１３分間プレーして、伊藤と交代した。ピッチを去る際には日本代表、アイスランド代表がセンターラインに整列し、送り出す異例の形に。吉田は遠藤にキャプテンマークを託し、万雷の拍手の中でベンチへと下がり、森保監督とも抱擁を交わした。

試合後は「時間掛かっちゃったけど、審判が空気読んでましたね。自分にはもう十分すぎるほどの豪華な花道を作っていただいて恐縮です」と語った。

試合前、吉田は「引退ではなく、一区切りということにしていてください」と話していた。長く代表活動をともにしてきた盟友の３９歳、長友は吉田のプレーに「目が死んでないですよ（笑）。一番ギラギラしてる。終わった選手の目じゃない」と、語った。

今後にＷ杯を訪れたりするのか、と問われると、「本当にこの１週間来るのが想定外すぎて、いろんなのをキャンセルしてきてるんで、１回帰って調整させてください」と笑った。