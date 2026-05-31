サッカー・キリンチャレンジ杯 日本―アイスランド（３１日・国立競技場）――ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の壮行試合で、日本（世界ランキング１８位）はアイスランド（同７５位）を１―０で下した。

日本は前半、相手を攻めあぐねたものの、後半は主導権を握り、８７分に途中出場の小川（ＮＥＣナイメヘン）のゴールで均衡を破った。日本は２日にメキシコへ出発し、事前合宿を行った後、ベースキャンプ地の米ナッシュビルへ移動。１４日（日本時間１５日）に１次リーグ初戦のオランダ戦に臨む。（世界ランキングは４月１日現在）

縦横無尽に駆け回る

日本代表でプレーする喜び、大舞台への挑戦権を得たワクワク感が、軽やかな身のこなしから伝わってきた。この日先発したフィールドプレーヤーでは唯一となるＷ杯初選出の中村が、縦横無尽にピッチを駆け回った。

左ウィングバックで先発すると、序盤から果敢に前線へ駆け上がる。１０分頃、久保との連係でゴール前に進入してシュート。その後も積極的にシュートを放ち、前半終了間際には精度の高いクロスで好機を演出した。ポジションをトップ下の「シャドー」に移した後半も勢いは衰えず、大幅にメンバーを入れ替えたチームを先導し続けた。

今季はクラブでのステップアップがかなわず、フランス２部でプレーした。「上を目指す野心とは、少しずれている」ともどかしさを抱えてきた。それでも、「待ち遠しい」と感じてきた日本代表の活動とＷ杯への憧れを心の支えに、得点を量産し続けた。

森保監督が「コンディションを上げて、新しい選手を試す」と位置づけた一戦で万全をアピール。左サイドを主戦場としてきた三笘（ブライトン）が不在でも、左シャドーで先発した伊東との連係に可能性を感じさせた。試合後は、「チャンスもあったけど決めきれなかったし、もうちょっと見えていたらよかった」と反省を口にしたが、６万人超の観衆の前で披露した生き生きとしたプレーを、本番でも見せてほしい。（細田一歩）

日本・森保監督「相手は守備が堅く、攻撃も堅実にやれるチームで、非常に難しい試合だったが、選手たちがじれずに無失点で戦いながら、得点を取りにいくというところを忘れず粘り強く戦ってくれた」

久保「途中から入った選手がすごくいい仕事をしてくれた。チームとしても個人としても（Ｗ杯で）前回大会以上の出来でしっかり戦って、優勝して、皆さんの前にトロフィーを持ってきたい」