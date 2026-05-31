◇サッカー日本代表壮行試合 日本1―0アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯前最後の実戦となる国際親善試合でアイスランド代表（同75位）に勝利。後半42分、途中出場のFW小川航基（28＝NECナイメヘン）が決勝弾。昨年10月のブラジル戦から6連勝を飾り、森保監督が就任した18年以降の欧州勢との対戦成績を通算8勝1分け（1PK負けは引き分け扱い）と“不敗”を継続。6月開幕のW杯北中米大会に向け弾みをつけた。

前日会見で「勇気を持って戦う」と話していたアイスランドのアルナル・グンラウグソン監督は「最初の15分間、日本が試合を支配してポゼッションも非常に多かった時に、私たちは硬い守りができたと思う。硬い守りの間に良い攻撃も挟むことができた。非常に難しい相手に対して、難しい状況で、自分たちは良いパフォーマンスを上げたと満足している。自分たちとしては、今日本当に日本代表のような強いチームと戦うことができて、非常に良い経験になった」と語った。

会見では、吉田麻也が前半14分で交代したが、その際にはアイスランドの選手や監督が日本代表と一緒に花道を作ったことにも話題が及んだ。そのことを問われると「非常に素晴らしいキャリアを持った選手ということで、お祝いをするという意味で理解をしていた。そして、吉田選手のキャリアについては自分自身もリスペクトしています。ただ、非常に良いプレーをしていたので、“なんで10分で去ってしまうのかな”というところは不思議だった。謙虚な選手で、偉大な選手であるという説明も受けましたので、自分たちもあのセレモニーに参加することができて、とてもうれしく思っている」とした。