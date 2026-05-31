◇サッカー日本代表壮行試合 日本1―0アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯前最後の実戦となる国際親善試合でアイスランド代表（同75位）に勝利。後半42分、途中出場のFW小川航基（28＝NECナイメヘン）が決勝弾。昨年10月のブラジル戦から6連勝を飾り、森保監督が就任した18年以降の欧州勢との対戦成績を通算8勝1分け（1PK負けは引き分け扱い）と“不敗”を継続。6月開幕のW杯北中米大会に向け弾みをつけた。

前日会見で「勇気を持って戦う」と話していたアイスランドのアルナル・グンラウグソン監督は「最初の15分間、日本が試合を支配してポゼッションも非常に多かった時に、私たちは硬い守りができたと思う。硬い守りの間に良い攻撃も挟むことができた。非常に難しい相手に対して、難しい状況で、自分たちは良いパフォーマンスを上げたと満足している。自分たちとしては、今日本当に日本代表のような強いチームと戦うことができて、非常に良い経験になったと思っています」と語った。

「真ん中の5つ、最初の15分間、自分たちが空いていける隙があるところがあったんですけど、ただ残念ながらこちらのチームの質がちょっと足りなかったので、ファイナルサードまで行くことができませんでした。ですので、日本がもっと自分たちよりも強いチームと戦った場合には、そこを突かれるのではないかと思っています。ただ、非常にウィングを早く動かすとか、システムとして機能させる、非常に良いシステムを持っているという日本の質が良いということは確か」とした上で「ワールドカップで良い成績を残せると思います。ある意味でパーフェクトで、オールラウンドで、全てに長けているチーム。全体的に本当に全てを備えた日本のチームというのは優れていると思います。ワールドカップでは自分は日本代表のファンとして良い結果が出ることを応援しています」と話した。