◆Ｗ杯壮行試合 日本１―０アイスランド（３１日・ＭＵＦＧ国立）

サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は、開幕前の国内最後の一戦となる壮行試合でアイスランド代表に１―０で勝利した。

菅原由勢（ブレーメン）はＦＷ小川航基（ＮＥＣ）の決勝ゴールをアシストした。０―０の後半開始から右ウィングバックで途中出場。同３８分に左足から右足に持ち替えて絶妙なクロスを蹴り込み、ＦＷ小川の先制ゴールをお膳立てした。右サイドでは攻撃的な持ち味が光る堂安律、伊東純也の控えに甘んじている２５歳が強烈なアピールに成功した。

試合後、約３年半ぶりに代表復帰し、前半１４分に交代した前主将のＤＦ吉田麻也と話す機会があった。菅原は「ありがとう、と言われた。先輩なので、花道は僕が用意します、と。それでアシストできて良かったです」と、かつて名古屋に所属した２人ならではのやり取りを明かした。

２１年の東京五輪、２２年のカタールＷ杯は選出候補とされながら選外。「Ｗ杯のため、成長するためにやってきた」と語る初のＷ杯に向けて存在感を示した。

菅原は「試合で今までいろんなシチュエーションを想像した時に、最終予選や練習試合で３ー０だったり、ある程度リードした展開が多かった中で、今日みたいに０―０で拮抗した試合、Ｗ杯で起こりうる状況で交代選手がどういうプレーをするか、それでしっかり試せたのは大きい。もちろん合わせられる部分はあるけど、試せたことが大きい」とかみしめた。

本大会では、オランダ、スウェーデンなど高さのある相手と対戦する。「いろんな想定はするべきだと思う。アイスランドはすごくいいサッカーをしてくれたし、いいテストになった。すごい強度をもって来てくれたことに感謝したい。僕らもいろいろ試せたし、いい準備ができた。まだ１０日間くらいあるけど、１％でも勝つ確率を上げられるようにチーム一丸で準備したい」と見据えた。