◇サッカー日本代表壮行試合 日本1ー0アイスランド（2026年5月31日 MUFG国立）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日国際親善試合でアイスランド代表（同75位）と対戦し、1―0で勝利した。DF冨安健洋（27＝アヤックス)は約2年ぶりの国際Aマッチ出場を果たし、後半38分までプレーした。

長くケガに苦しんだ冨安は「全然フルでやれたと思う」としながらも、「でもやっぱり60分以降、少し落ちるというか。そういう感覚は僕の中ではありましたね。もっと(状態)を上げていかないとと思う」と満足はしていなかった。

前半14分まで、DF吉田麻也らと3バックを形成した。「僕は19歳で代表に入ってから、ずっと麻也さんの隣で学ばせてもらいながらプレーさせてもらっていたので。今日こうして僕も同じピッチに立てて良かったなっていうのは、本当に強く思いますね。この場にいられて良かったなと思います」と感謝を口にしていた。

試合は後半42分、DF菅原由勢の右からのクロスをFW小川航基が頭で合わせ待望の先制ゴール。昨年10月のブラジル戦から6連勝を飾り、森保監督が就任した18年以降の欧州勢との対戦成績を通算8勝1分け（1PK負けは引き分け扱い)と“不敗”を継続。6月開幕のW杯北中米大会に向け弾みをつけた。