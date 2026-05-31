あの、音楽フェスでのコレサワとのツーショットを披露！ 「コレちゃんとシール交換できた」報告に反響
歌手やタレントとして活動するあのさんは5月31日、自身のInstagramを更新。シンガーソングライター・コレサワさんとのツーショットを披露しました。
【写真】あの、コレサワとのツーショット！
この投稿には、記事執筆時点の31日時点で5万7000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】あの、コレサワとのツーショット！
「コレちゃんとシール交換できた」あのさんは「メトロック出番後はコレサワことコレちゃんとシール交換できた つけてる指輪は250円 3日連続大阪。ツアーファイナルにラジオ何卒よろたこ 衣装の写真は全部横山マサトさん撮影」とつづり、10枚の写真と1本の動画を投稿。シンガーソングライター・コレサワさんとのツーショットを披露し、シール交換をしたことを明かしています。
「メトロック2026」に出演30日に大阪で開催された音楽フェス「OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」に出演したあのさん。同日の投稿では、「僕だけの武器突き刺して 愛も血も晒して -- -- 神も地位もいらないんだ 何処へだっていける」と、自身が作詞作曲を手掛けた楽曲『Past die Future』の歌詞の一部を添えて、ステージ上でパフォーマンスをする姿や熱狂的な会場の様子を披露しています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
(文:福島 ゆき)